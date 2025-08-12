Vreme cu temperaturi peste normal și precipitații reduse: Prognoza meteo ANM până la începutul lui septembrie

România va începe toamna cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni. Primele zile din septembrie vor aduce valori termice ușor peste mediile climatologice, iar până atunci, vestul țării va resimți cel mai mult încălzirea. Precipitațiile vor fi în general deficitare în a doua jumătate a lunii august, dar vor reveni la niveluri apropiate de normal la început de septembrie.

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice în prima săptămână din luna septembrie, se arată în prognoza pe patru săptămâni emisă marți de Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea în săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice și sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele normale, mai ales în vestul teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Vremea în săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate, mai ales în sud-vest.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Elena Mateescu (ANM): debutul toamnei pare să aducă temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit

”Până la finalul verii nu excludem să mai avem zile cu 37-38 de grade Celsius, dar și debutul toamnei pare să aducă temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit. Și dacă ne amintim toamna 2024, chiar și în luna septembrie și în august, am avut… În octombrie am avut valori care au depășit pragul unei zile de vară 25 și chiar 30 de grade Celsius”, a declarat la RRA Elena Mateescu, directorul executiv al ANM.

”Nu excludem, pentru că observăm în statistica meteorologică anterioară prelungirea anotimpului de vară în toamnă, astfel încât, din păcate, să sperăm că nu va fi așa și că ploile bine, mult așteptate, să vină, astfel încât debutul noului an agricol 2025-2026, la 1 septembrie, să fie unul promițător pentru a putea efectua lucrările de însămânțare pentru ceea ce pregătim în toamnă.

Din păcate, deficitul de precipitații va persista, ceea ce va accentua seceta pedologică extremă și puternică deja prezentă în mare parte din țară.” a mai declarat directorul ANM.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News