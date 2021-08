Comunicat senator Călin Matieș: ”Guvernul i-a uitat, primarii PNL i-au furat pe sinistrații din Munții Apuseni!”

”Nu credeam vreodată că primarii PNL din Munții Apuseni se pot coborî atât de jos. Numai noi, cei care am sărit încă din prima zi, am dus câteva zeci de tone de alimente în localitățile afectate. Din banii noștri, nu din fonduri publice, atenție!

Ce au făcut unii nenorociți de primari din Apuseni?! La 3 zile distanță după ce am depozitat toate produsele la sediile indicate de ei, le-au pus sub cheie și în loc să le dea tuturor celor afectați a început sistemul ăsta ticăloșit de PCR – Pile-Cunoștințe-Relații!! Doamne, oare când vom scăpa și de sistemul ăsta, dar și de nemernicii care îl susțin???

Toți oamenii strânși în jurul meu și eu personal am mers în mai multe caravane cu produse alimentare pentru ca cei care au fost afectați de inundații de la Abrud, Câmpeni, Roșia Montană, Ocoliș, Sohodol etc să aibă parte măcar de alimente și apă imediat după dezastru…

Cu mare tristețe și ultragiat de-a dreptul, am aflat că multe dintre produse au fost puse sub cheie, s-au dat numai pe la prietenii primarului și sute de kg de alimente au fost aruncate pentru că au expirat!!!!

Criminalilor, nu vă este rușine, nemernicilor???? Vă bateți joc de cei ajunși în cea mai grea perioadă a vieții lor, pui de hiene și nenorociți ce sunteți, mincinoși și ipocriți! Așa ceva nu mi-am putut imagina niciodată: că unii pot să decadă atât de mult ca oameni, la statutul de scursuri ale societății…dar cu eșarfa de primar fluturând la buzunarul de la fundul pantalonilor… Nici nu mai are rost să dau nume, pentru că se știu și singuri.

Doar că este foarte trist și nedrept atât față de locuitorii afectați, cât și față de noi cei care ne-am mobilizat să facem ceea ce trebuia! Acești primari PNL, cei susținuți de președintele PNL Alba și CJ Alba – Ion Dumitrel, votați sau ajunși pe funcții prin furt electoral, tocmai ce și-au dat arama pe față, din nou…

Lucrurile stau la fel de prost și la nivel central, unde prim ministrul penal Florin Câțu-Cuțu (a fi închis în pușcărie în SUA – caz penal) a uitat de tot ce a promis chiar la Alba Iulia: vom da bani pentru sinistrații din județul Alba. MINCIUNI!!!

Ordinul Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 prevede expres la ART.59 (1) După trecerea inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, secetei hidrologice sau după accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, în vederea restabilirii situaţiei normale, Comitetele judeţene şi locale şi operatorii economici specializaţi iau, după caz, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii, secetă hidrologică şi poluări accidentale şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;

h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodăriilor proprietate personală, avariate sau distruse;

Numai la Ocoliș au fost raportate 5 case distruse: 38.536 mii lei și 10 case avariate: 157.820 mii lei, la care se adaugă alte pagube suferite de populație în sumă de 369.181mii lei. NUMAI LA OCOLIȘ!!!

La fel, LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecția civilă prevede în mod expres faptul că Guvernul României va acorda despăgubiri celor afectați de inundații sau alte evenimente neprevăzute (Art.22, lit.f).

În total vorbim de pagube de peste 570.000 mii lei și peste 160 de familii afectate…

Ce spune LEGEA? Guvernul va ajuta la REFACEREA caselor și a gospodăriilor…

Ce a făcut Guvernul PNL? Vă dau doar două exemple: la Ocoliș – 0 (zero) lei, la Roșia Montană – 0 (zero) lei! Atât au primit până acum familiile rămase fără propriile locuințe… E drept, 160 de voturi nu îi afectează prea mult pe șeful PNL Alba Ion Dumitrel, prefectul PNL Nicolae Albu sau premierul pușcăriaș Florin Cuțu…”

Senator PSD ALBA

Călin Gheorghe Matieș