Congres PNL anunțat pentru a doua jumătate a acestui an. Rareş Bogdan, mesaj clar pentru liderii partidului

Cel mai mare proiect european, finanțat în ultimii zece ani la Zlatna prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost semnat luni la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din Alba Iulia.

Este vorba despre Centrul Cultural Multifuncțional și reabilitarea străzii Valea Morilor, care se încadrează în Axa Prioritară 13 a Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020, unde se alătură celorlalte 17 contracte semnate pe această axă, prin care comunitățile mai mici din Regiunea Centru beneficiază de investiții socio-edilitare în valoare totală de peste 72 milioane euro.

Odată cu semnarea acestui proiect, orașul Zlatna beneficiază de proiecte de investiții europene în valoare totală de peste 7,5 milioane euro.

Cererea de finanțare pentru realizarea unui Centru Cultural Multifuncțional în fosta Casă de Cultură a orașului Zlatna și pentru îmbunătățirea infrastructurii de pe strada adiacentă acestui obiectiv are o valoare totală de peste 16,6 milioane lei (peste 3,5 milioane euro), finanțarea fiind acordată prin Prioritatea de investiții 13.1, dedicată sprijinirii regenerării orașelor mici și mijlocii, pentru îmbunătățirea calității vieții populației, cu resurse alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul REGIO 2014-2020.

Mai mult de 8.000 de oameni vor beneficia direct de această investiție, începând cu decembrie 2023, când lucrările vor fi încheiate.

Astfel, până în trimestrul IV din anul 2023 va fi construit Centrul Cultural Multifuncțional, va fi reabilitată strada Valea Morilor, pentru îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază din imediata vecinătate a Centrului Cultural, va fi reabilitat sistemul de iluminat public în zonă, pentru utilizarea eficientă a resurselor, prin utilizarea corpurilor de iluminat LED, și vor fi amenajate grupuri sanitare publice, pentru persoane cu dizabilități, în vederea adaptarea infrastructurii pentru a fi utilizată și de către persoanele cu nevoi speciale.

”Noi, la Zlatna, am pregătit proiecte în valoare totală de peste 130 milioane euro în ultimii ani și unele sunt finanțate din fonduri europene, altele prin PNDL, cum a fost cazul Liceului ”Corneliu Medrea”, iar pentru altele am utilizat resurse proprii. Vrem să oferim condiții de trai tot mai bune pentru cetățenii din Zlatna. Vom dovedi faptul că și în orașele medii sau mici se utilizează eficient pârghia parteneriatului și rezultatele sunt vizibile pentru comunitate. În plus, avem speranțe foarte mari și încredere că foarte curând vom finanța proiecte de dezvoltare la nivelul întregului areal al Munților Apuseni, prin Asociația Moții Țara de Piatră, ce va implementa un program-pilot în viitoarea perioadă pentru absorbția fondurilor europene. Această Asociație de Dezvoltare are scopul de a dezvolta socio-economic zona Apusenilor, a tuturor localităților din cinci județe: Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara și nu voi face niciun rabat până când demersurilor noastre nu vor avea rezultate concrete în atragerea de Investiții Teritoriale Integrate (ITI) în această zonă”, a spus primarul din Zlatna, Silviu Ponoran.

Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în orașul Zlatna se vor atrage în total peste 7,5 milioane euro. În acest moment sunt în diferite stadii de execuție proiectele de modernizare a Spitalului din oraș și de transformare a clădirii fostei Primării în centru social, inițiative a căror valoare totală depășește 1,5 milioane euro.

La aceste proiecte se adaugă investițiile pentru reabilitarea școlii gimnaziale ”Avram Iancu”, în valoare de aproape 2,5 milioane euro. Orașul Zlatna investește și fonduri publice guvernamentale – peste 14 milioane lei – pentru reabilitarea Liceului ”Corneliu Medrea”, lucrările de modernizare fiind aproape încheiate, în timp ce acum se asigură dotările necesare unui proces didactic de calitate superioară.

La nivel regional sunt în implementare în acest moment 18 proiecte în cadrul Axei Prioritare 13 a Programului REGIO, inclusiv cel din Zlatna, a căror valoare totală este de peste 340 milioane lei, adică mai mult de 72 milioane euro.

Șase dintre aceste proiecte sunt din județul Alba – din localitățile, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș și Zlatna – cu o valoare totală de peste 122 milioane lei (aproximativ 26 milioane euro). La acestea se vor adăuga și alte proiecte, ca urmare a celor încă 20 de cereri de finanțare pe această axă, aflate în proces de selecție și pre-contractare.

”Și acest proiect se adaugă inițiativelor administrației locale din Zlatna, care va atrage pentru comunitatea locală, până în 2023, fonduri REGIO foarte importante pentru dezvoltare. Anii de după 1989 au fost foarte dificili pentru acest oraș, dar acum multe străzi din oraș sunt complet modernizate, construcția spitalului merge bine, iar fosta Primărie devine un centru social modern.

Folosind resursele locale și guvernamentale, Zlatna este singurul oraș din județ și printre puținele din țară care a reușit să-și reabiliteze vechiul liceu, la care nu s-au mai făcut reparații de peste 4 decenii. Utilizând judicios fondurile europene pe care le gestionează ADR Centru, edilii sunt degrevați de anumite cheltuieli, putând să investească fondurile locale în alte necesități ale comunității.

Din păcate, anumite zone montane, urbane și rurale, din arealul Apusenilor au rămas în urma altor zone din România și găzduiesc populație relativ săracă și îmbătrânită, iar accesul la serviciile publice, infrastructură, oportunități economice și legăturile la noi piețe sunt reduse. Dar, din fericire, tot de aici, din Zlatna, a pornit inițiativa Investițiilor Teritoriale Integrate, care este legiferată și care credem că va duce la o mai bună valorificare a potențialului natural, cultural, patrimonial din Apuseni. Vom susține inițiativele autoritățile publice locale care merg pe modelul de la Zlatna, în folosul cetățenilor și pentru a asigura o dezvoltare regională sustenabilă”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

”Noi cooperăm foarte bine în județ cu administrațiile care înțeleg să fie performante și să pregătească proiecte pentru dezvoltare, pentru creșterea calității vieții tuturor cetățenilor. Consiliul Județean Alba va sprijin necondiționat toate inițiativele din Țara de Piatră, pentru a crea aici un pol de dezvoltare și pentru a dovedi moților că suntem aproape de nevoile lor”, a spus președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.