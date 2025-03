Crin Antonescu și-a depus candidatura la prezidențiale, din partea Alianței Electorale ”România Înainte” și a demisionat din PNL

Crin Antonescu și-a depus duminică, candidatura pentru alegerile prezidențiale 2025, la sediul Biroului Electoral Central (BEC). Acesta a depus peste 1,7 milioane de semnături. Este candidatul Alianței Electorale ”România Înainte”, pentru alegerile din mai.

În fața sediului BEC, Crin Antonescu le-a mulțumit liderilor partidelor care îl susțin în cursa electorală. Le-a mulțumit și celor peste 1,7 milioane de oameni care au semnat pentru candidatura lui.

„Știți că au existat chiar și în ultima perioadă efctrturile multora pentru ca această candidatură să fie împiedicată. Cu toți acești oameni alături de mine, am mers înainte”, a spus Crin Antonescu, potrivit Mediafax.

El a declarat că vrea să fie președintele fiecărui român: „Vreau să fiu președintele tururor”.

„Împreună vom avea grijă ca cei puternici să poata lucra pentru această țară și cei slabi să fie apărați și ajutați. Împreună vom aduna energiile acestei țări, împreună vom apăra tot ce trebuie apărat și vom schimba ceea ce trebuie schimbat. Voi uni această națiune, voi întări această națiune, voi fi pentru fiecare român un om care îi va vorbi și un om care îl va asculta”, a spus Antonescu.

El susține că România are în acest moment nevoie de un lider.

„România este din nou la răscruce și stă în puterea noastră să apăram ce am obținut în 30 de ani. (…) România nu are nevoie doar de un șef de stat, ci națiunea româna are nevoie de un lider”, a mai declarat Antonescu.

Crin Antonescu a fost întâmpinat de proprii susținători, dar și de cei ai lui Călin Georgescu.

Crin Antonescu a demisionat din PNL

Tot duminică, Crin Antonescu, a anunțat că și-a dat demisia din PNL, în vederea depunerii candidaturii pentru alegerile prezidențiale din luna mai.

”Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu, dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preț, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învățat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri și dureroase înfrângeri. Am trăit și am făcut istorie”, a scris Antonescu pe Facebook.

El spune că va îndeplini, astfel, cu ”recunoștință, de solidaritate, de speranță (…) ultima misiune” dată de PNL.

