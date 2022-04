Cum au furat hackerii aproape 19.000 de ruble de pe cardul unei femei din Alba. Ce au decis magistrații din Alba Iulia

Guvernul emite joi, 14 aprilie, o Ordonanță de urgență privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Banii se vor plăti eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, prevede ordonanța.

În primul an, dascălii vor primi abia 5% din suma pe care o au de încasat. În fiecare an, procentul crește iar în cel de-al 5-lea an, vor primi ultima tranșă de 35%. Detalii mai jos.

DOCUMENTUL poate fi consultat AICI.

Ordonanța se află pe ordinea de zi a Guvernului, de joi 14 aprilie. Guvernul motivează că trebuie să dea acești bani prin numărul mare de procese deschise de profesori și recunoaște că oamenii nu au primit o serie de drepturi salariale în perioada respectivă.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat beneficiază de plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite, rezultate din stabilirea salariului de bază prin utilizarea tranşelor de vechime în învăţământ (…) pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Art. 2. Personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite, dar neacordate, rezultate din aplicarea și calcularea creşterilor, respectiv a majorărilor salariale prevăzute (…) la salariul de bază aflat în plată, pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021.

Art. 3. De plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și art. 2 beneficiază personalul didactic încadrat în învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, precum și personalul didactic auxiliar încadrat la bibliotecile centrale universitare, căruia, pentru perioadele prevăzute la art. 1 și art. 2, nu i-au fost acordate aceste drepturi, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Salariile personalului didactic: diferențele se vor plăti eșalonat, pe o perioadă de 5 ani

Art. 4 (1) Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 și art. 2 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel:

a) în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;

b) în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;

c) în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

d) în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

e) în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.

(2) Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat, conform prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata față de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie.

(4) Pentru anul 2022, sumele se plătesc într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică şi personalului didactic din învăţământul preuniversitar și universitar de stat salarizat în sistem de plată cu ora.

Art. 6. Pentru personalul didactic prevăzut la art.1 și art. 2 care şi-au schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 sau care au prestat activitate, în acelaşi timp sau succesiv, la mai mulţi angajatori, calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care a avut obligația de a plăti salariul în această perioadă, proporţional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceştia.

Art. 7. Plata diferențelor de drepturi salariale prevăzute la art. 1 și art. 2 care au fost acordate prin hotărâri judecătorești rămase definitive, se plătesc potrivit acestora.

Art. 8. Calculul diferențelor de drepturi salariale reglementate de prezenta ordonanță de urgență se face, în mod unitar, pe baza unui program de salarizare, realizat potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 9 și asigurat de Ministerul Educației.

Art. 9. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Educației inițiază normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre de Guvern.

