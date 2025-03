„Cutia misterioasă”: Noua metodă de înșelătorie de pe rețelele sociale

O nouă metodă de fraudă circulă pe rețelele sociale sub numele „Cutia misterioasă” de la Zara. Escrocii folosesc identitatea unui brand de haine cunoscut pentru a convinge utilizatorii că pot primi gratuit articole vestimentare.

În realitate, victimele sunt îndemnate să completeze date personale și bancare, iar ulterior descoperă că li se sustrag bani din cont.

Autoritățile avertizează că astfel de înșelătorii sunt în creștere și recomandă prudență online.

Cutia misterioasă: Cum funcționează

„Eu deja am completat chestionarul și am primit cutia mea cu haine! Uitați-vă câte lucruri mi-au trimis! Nu cred că această ofertă va fi disponibilă pentru mult timp, așa că nu mai așteptați, completați chestionarul acum!” – acesta este tipul de mesaj utilizat pentru a atrage victimele.

Oferta include o așa-zisă taxă de livrare de 10 lei, însă scopul real este colectarea datelor bancare. Cei care cad în capcană nu primesc nimic în schimb.

Un tânăr, care a dorit să rămână anonim, a relatat experiența sa:

„Am găsit reclama pe Facebook și părea sigură, fiindcă site-ul era marcat ca securizat. După ce am completat chestionarul, am fost direcționat către o plată de 2 euro. Mi s-a părut o sumă mică și am introdus datele cardului.

Vineri mi-au retras 10 lei, dar luni am văzut o plată respinsă și mi-au blocat cardul. Apoi am realizat că am fost victima unei escrocherii. Au încercat să mai retragă 34 de lei.”

Experții în securitate cibernetică sfătuiesc utilizatorii să fie vigilenți și să nu furnizeze date personale sau bancare pe site-uri nesigure.

Anca Isac, reprezentant DNSC, avertizează: „Semnele acestei escrocherii includ utilizarea unui brand cunoscut, oferte care par prea bune pentru a fi adevărate și solicitarea unei taxe simbolice. Verificați întotdeauna autenticitatea promoțiilor pe site-ul oficial al brandului.”

Vezi și Ce e este spoofing-ul prin SMS. Recomandări DNSC în cazurile de înșelăciune prin telefon

Între timp, o nouă tentativă de fraudă circulă și în numele ANAF. Autoritățile recomandă utilizatorilor să ignore linkurile și mesajele care nu provin din surse oficiale.

