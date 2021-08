Dan Vîlceanu este propunerea premierului Cîţu pentru funcţia de ministru al Finanţelor

Propunerea premierului Florin Cîţu pentru funcţia de ministru al Finanţelor este Dan Vîlceanu, scrie românia24.ro.

Şeful Executivului a anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că îi va solicita preşedintelui PNL, Ludovic Orban, convocarea Biroului Politic Naţional pentru viitoarea nominalizare la MFP.

„Am să îi cer preşedintelui (al PNL – n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere – propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat premierul Florin Cîţu.

În prezent, interimatul în funcţia de ministru al Finanţelor este asigurat de şeful Executivului.