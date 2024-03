Deputatul USR de Alba Beniamin Todosiu a trecut la PSD. Va face parte din conducerea filialei județene a social democraților

Deputatul USR de Alba, Beniam Todosiu, a trecut la PSD. Mutarea acestuia la social democrați a fost anunțată sâmbătă, pe rețeaua de socializare Facebook.

Cum motivează Beniamin Todosiu decizia de a se alătura social democraților

„Am decis să mă alătur proiectului politic prin care construim o alternativă pentru Alba, o alternativă pentru oameni. De astăzi, sunt alături de NOULPSD și, împreună cu noii mei colegi, Victor Negrescu și Corneliu Mureșan, continuăm transformarea PSD într-un partid deschis, care susține în administrația locală și județeană oameni profesioniști, integri și care pot schimba în bine județul și comunitățile locale. Împreună am semnat „Pactul pentru Alba”, care cuprinde un set de reguli și principii cheie pe care le îmbrățișăm: zero toleranță față de corupție, susținerea oamenilor integri și profesioniști în funcții publice, un plan pentru reducerea prețurilor la utilități în Alba sau susținerea investițiilor din județ, cu accent pe educație și sănătate. Vin alături de noii mei colegi ca să muncesc și ca să construiesc, așa cum am făcut mereu de când am intrat în politică. La propunerea noilor mei colegi, îmi asum să mă alătur și conducerii județene a PSD Alba și să luptăm împreună împotriva PNL, partid care încearcă, prin practici nedemocratice și represiune, să devină „partidul unic”. În județ, susținem împreună cei mai buni candidați la primăriile și consiliile locale, oameni integri și buni profesioniști. Spre exemplu, eu și noul meu coleg Corneliu Mureșan vom face echipă pentru Consiliul Județean Alba, iar colegul meu Dragoș Crișan va lupta să câștige administrația locală din Aiud. Alături de ei, vor veni în liniște și cu bunul-simț care caracterizează oamenii integri din politică și alți colegi din USR Alba. Celor care vor decide să rămână le urez mult succes și sper să aibă curajul să nu devină un satelit al PNL, lucru pe care eu am reușit să îl evit în cei șase ani în care am condus filiala județeană. De astăzi, sunt sigur că toate „tunurile politice” vor fi pe mine, pe Victor și pe Corneliu pentru că împreună, trei oameni tineri și cu principii solide, am reușit să creăm prima construcție politică care va da frisoane și insomnii baronilor PNL: Alternativa pentru Alba”, este mesajul postat de către deputatul Beniamin Todosiu, sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Ce spune europarlamentarul Victor Negrescu, președintele PSD Alba

„Astăzi, facem un nou pas important în construcția proiectului nostru pentru Alba, mai exact transformarea PSD Alba în principala platformă politică din județ.

Îi urez bun venit în PSD Alba noului nostru coleg, deputatul Beniamin Todosiu, președinte până astăzi al USR Alba, și colegilor săi din județ. Beniamin este unul din cei mai activi parlamentari, motiv pentru care ne dorim să continue activitatea sa de parlamentar. Are susținerea mea, a colegilor mei și a președintelui Marcel Ciolacu și suntem siguri că proiectele sale pentru Alba vor fi sprijinite în continuare în Parlamentul României.

Pentru că ne dorim să construim o alternativă reală și să luptăm pentru dezvoltarea județului Alba, Beniamin Todosiu va face parte din conducerea filialei județene, iar experiența și activitatea sa politică la nivelul județului îl recomandă pentru această poziție.

Am agreat să susținem împreună un Pact pentru Alba care are la bază principii cheie în care credem foarte mult: zero toleranță față de corupție, susținerea oamenilor integri și profesioniști în funcții publice, un plan pentru reducerea prețurilor la utilități în Alba sau susținerea investițiilor din județ, cu accent pe educație și sănătate.

În județ, susținem împreună cei mai buni candidați la primării și consiliile locale, oameni integri și buni profesioniști.

De exemplu, la Aiud, se alătura echipei noastre și Dragoș Crișan dar și alți colegi în alte zone din județ a lui Beniamin Todosiu care vor fi candidații noștri.

Alternativa pentru Alba există și ea înseamnă oamenii potriviți la locul potrivit!”, a scris Victor Negrescu, pe pagina de Facebook.