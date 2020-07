Din ce localități din Alba provin cele 10 cazuri de coronavirus descoperite în ultimele 24 de ore. Majoritatea sunt de la sate

Pentru a sprijini locatarii și a diminua cheltuielile la utilități, Primăria Alba Iulia, prin proiectul Social Green, a instalat (fără costuri pentru locatari) dispozitive inteligente de monitorizare, control și contorizare: centrală tip casă inteligentă pentru senzori radio, software și control la distanță; senzori de temperatură pentru interior în tandem cu controlere inteligente de calorifer cu reglarea temperaturii; ștechere inteligente cu oprire și contorizare; senzor de fum; unitate inteligentă pentru climat interior cu display (temperatură, umiditate, CO2); contor inteligent monofazat de energie electrică pentru consumul general al apartamentului; becuri LED.

Locatarii primesc pe telefonul mobil rapoarte ale parametrilor principali prin intermediul unei aplicații dedicate. Cele 8 locuințe sociale sunt situate pe strada Marcus Aurelius.

După instalarea echipamentelor și instruirea locatarilor cu privire la utilizarea lor, s-a început interpretarea datelor în scopul atingerii obiectivelor proiectului: îmbunătățirea confortului termic și reducerea consumului de energie. De asemenea, complementar soluţiilor clasice de eficienţă energetică (ce îmbunătăţesc izolaţia clădirilor sau folosesc echipamente eficiente şi energii regenerabile), proiectul îşi propune să demonstreze că soluţiile inteligente de monitorizare a parametrilor din locuinţe în timp real, oferă informaţiile necesare locatarilor în vederea îmbunătăţirii comportamentului lor de consum şi de creştere suplimentară a eficienţei energetice.

„Acasă poate fi absolut orice casă. Chiar și o locuință socială, atât timp cât cei care stau în ea o îngrijesc și prețuiesc cum se cuvine. În ceea ce ne privește, încercăm să îi ajutăm pe chiriașii de aici cu tot ce putem. Iar această transformare a primei serii de 8 locuițe sociale în case eficiente energetic, e doar un prim pas. Beneficiile le vor vedea în lunile următoare, într-o scădere semnificativă a costurilor de întreținere și a cheltuielilor cu utilitățile. Este unul dintre programele Primăriei Alba Iulia care produce efecte imediate”, spune Raul Tudorașcu, consilier local cu atribuții de viceprimar al Municipiului Alba Iulia

Proiectul se derulează timp de 12 luni și, în toată această perioadă, pe baza datelor procesate sunt elaborate recomandări pentru eficientizarea consumului energetic și îmbunătățirea comportamentului energetic la nivelul celor 8 apartamente sociale. După încheierea perioadei, echipamentele pot rămâne mai departe în aceste locuințe sau pot fi relocate. Locuințele transformate în casă inteligentă au fost selectate în funcție de suprafață și pe baza recomandărilor Direcției de Asistență Socială.

Acțiunea pilot (desfășurată în cadrul proiectului Social Green) este implementată în parteneriat și cu sprijinul Agenției Regionale pentru Energie Tartu (Estonia).

Despre proiect și program:

„Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – Acronim Social Green (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector)” reprezintă un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin FEDR, în cadrul programului european Interreg Europe IVC, implementat de către Primăria municipiului Alba Iulia în calitate de partener, în cadrul consorţiului transnaţional coordonat de Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială Nordregio din Suedia.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională orientate spre promovarea ecologizării sectorului de locuințe sociale prin întărirea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile, subliniind importanța acestuia ca și „incubator” pentru noi piețe din domeniile energiei, tehnologiilor, serviciilor și modelelor de business. În plus, proiectul asigură oportunitatea de a explora modele de construcții ecologice și de a reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră prin măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor, asigurând în același timp necesarul de locuințe într-o manieră sănătoasă și durabilă.

În cadrul proiectului Social Green se implementează Acțiunea pilot denumită „Îmbunătățirea eficienței energetice și a comportamentului consumatorilor la nivelul locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia (Improving energy efficiency and consumer behaviour at the level of social housing in Alba Iulia Municipality)”, având ca obiectiv îmbunătățirea confortului termic și reducerea consumului de energie, la nivelul locuințelor sociale din Alba Iulia. De asemenea, complementar soluţiilor clasice de eficienţă energetică (ce îmbunătăţesc izolaţia clădirilor sau folosesc echipamente eficiente şi energii regenerabile), proiectul pilot îşi propune să demonstreze că soluţiile inteligente de monitorizare a parametrilor din locuinţe în timp real, oferă informaţiile necesare locatarilor în vederea îmbunătăţirii comportamentului lor de consum şi de creştere suplimentară a eficienţei energetice.