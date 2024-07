Doi bărbați din Ocna Mureș au ajuns după gratii, în aceeași zi. Ce pedepse au primit și pentru ce au fost condamnați

Doi bărbați de 36 respectiv 34 de ani din Ocna Mureș au ajuns după gratii joi, 11 iulie. Aceștia au fost condamnați de instanță la un an, respectiv un an și o lună de închisoare, pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarae de monstre biologice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat și reținut un bărbat de 36 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei, emis la data de 11 iulie 2024 de Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.

De asemenea, tot pe 11 iulie, polițiștii din Ocna Mureș au identificat și reținut un bărbat de 34 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei, emis la data de 11 iulie 2024 de Judecătoria Aiud.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News