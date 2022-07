Doi tineri din Alba, reținuți de poliție la opt zile după ce s-au bătut. Unde a avut loc confruntarea și de la ce a plecat

Robert Hientz, absolvent al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost admis primul la specializarea ,,piloți aeronave cu motoare reactive” din cadrul Academiei Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov.

Potrivit reprezentaților colegiului, la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile categoriilor de forțe, Robert a obținut nota 10 la informatică și nota 9 la limba engleză, iar cu media de repartiție 9,12 a ocupat primul loc din cele alocate pentru colegiile naționale militare.

Își amintește de parcă a fost ieri, ziua în care a îmbrăcat pentru prima dată uniforma colegiului militar. A fost un început timid dar sub îndrumarea potrivită, dorința și motivația de a învăța și perfecționa, se poate ajunge la o carieră profesională frumoasă.

„În urmă cu patru ani îmbrăcam timid uniforma Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul”. Colegiul a reprezentat pentru mine o etapă importantă, etapă a maturizării.

Deși a fost dificil acest lucru, experiențele frumoase trăite în colegiul militar, au dat culoare acestei treceri de la copilărie la maturitate. Am legat prietenii adevărate, care vor rămâne pe viață și am construit cele mai frumoase amintiri alături de colegi, cadrele didactice și militare.

Sub îndrumarea dascălilor și instructorilor militari am dobândit nu doar cunoștințele necesare ci și motivația și curajul de a ne depăși limitele pentru a ne urma visurile. Astfel am reușit să fiu admis primul la specializarea Piloți aeronave cu motoare reactive, la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov, fiind cea mai mare realizare a mea de până acum.

Cadrele didactice și militare au avut un rol important în formarea mea ca viitor ofițer al Armatei Române și le mulțumesc pentru că mi-au îndrumat pașii spre această reușită.

Privind în urmă, pot spune fără ezitare că acești patru ani vor rămâne mereu o amintire frumoasă și, dacă aș putea, aș retrăi cu bucurie anii petrecuți în colegiu”, a spus absolventul Robert Hientz, citat de reprezentații colegiului, într-o postare pe Facebook.