Două drumuri din comuna Horea, în lungime de peste 12,8 kilometri, vor fi modernizate și pietruite. Valoarea investiției

Ministerul Energiei urmează să vină săptămâna aceasta cu o variantă finală a schemei de compensare şi pentru marii consumatori de energie, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă.

„Atât preţul la populaţie, cât şi preţul la IMM-uri a fost stabilit prin ordonanţa de guvern şi, totodată, am decis ca Ministerul Energiei să caute soluţii astfel încât şi consumatorii mari de energie, pentru că, trebuie să recunoaştem, sunt la fel de afectaţi ca toţi ceilalţi şi de la nivelul lor se produc efecte pe orizontală dacă ei îşi încetează sau îşi încetinesc activitatea şi, practic, efectele economice şi financiare sunt similare.

Schemă de compensare pentru marii consumatori de energie

Iar Ministerul Energiei urmează să vină cu o schemă de compensare şi pentru marii consumatori de energie. Când spun urmează, urmează săptămâna aceasta să avem o variantă finală pentru a putea să luăm o decizie”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri seară, la Antena 3.

El a adăugat că, în paralel, urmează să aibă loc o nouă reuniune a Comitetului interministerial pentru energie pentru a dezvolta un plan prin care să fie asigurate măsuri concrete de la 1 aprilie pentru gestionarea crizei provocată de creşterea facturilor la energie electrică şi gaze naturale.

„Este cât se poate de clar pentru toată lumea că, practic, prin aceste măsuri pe care le-am luat, nu am făcut nimic altceva decât să putem să câştigăm timp pentru ca, împreună cu toţi actorii din sistemul energetic, cu consumatorii, cu organizaţiile patronale şi sindicale, cum spuneam, să putem să constituim un comitet interministerial, comitet pe care l-am întrunit pentru prima dată săptămâna trecută, am avut o discuţie cu fiecare dintre dumnealor şi am reuşit să aflăm cât mai multe detalii de la fiecare în parte.

La final, le-am solicitat să vină cu propuneri scrise şi fundamentate, care vor fi integrate la nivelul guvernului (…), urmând ca săptămâna viitoare să avem, din nou, o întâlnire şi, pe baza datelor centralizate şi a discuţiilor pe propunerile concrete de soluţii, să dezvoltăm o decizie, să dezvoltăm un plan, prin care să asigurăm măsuri concrete de la 1 aprilie”, a mai declarat Ciucă.

Ciolacul anunță ca guvernul va propune foarte repede o soluție pentru criza din energie

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că ministrul Energiei nu a primit un cec în alb de la social-democrații care miercuri au contribuit la respingerea moțiunii care l-a vizat pe demnitar. Nu căutăm vinovați, căutăm soluții la criza din energie, a spus șeful PSD.

Marcel Ciolacu a anunțat că Guvernul va propune foarte repede o soluție pentru criza din energie.

Ciolacu: s-a lucrat patru ore pe soluțiile noastre

„Am avut azi o discuție cu prim-ministrul, până la ședința de guvern cred că Guvernul va veni cu o abordare… Important că pe lunile februarie avem ceva eficient, avem o garanție”, a declarat președintele PSD la România TV.

Miercuri, membrii coaliției de guvernare au vorbit patru ore despre măsurile care vor vor fi luate după ce expiră plafonările și compensațiile acordate de Guvern.

„Pachetul gândit de noi a fost prezentat prim-ministrului, s-a lucrat în grup, s-a lucrat patru ore pe soluțiile noastre și pe soluțiile venite de la Ministerul Energiei”, a explicat Marcel Ciolacu

Liderul PSD a mai declarat că ministrul Energiei, Virgil Popescu, nu a primit un cec în alb prin respingerea moțiunii care l-a vizat.

„Azi ministrul Energiei nu a primit un cec în alb, PSD nu a putut să fie parte la ipocrizia USR, niciun ministru nu are un cec în alb… urgența nu este să căutăm vinovați”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Cîțu: Noi măsuri pentru facturile din energie vor fi luate în câteva zile

Noi măsuri pentru facturile de energie vor fi luate în câteva zile, probabil o săptămână, spune preşedintele PNL, Florin Cîţu, după o nouă ședință a coaliției, miercuri. Specialiștii gândesc măsuri pe termen mediu și lung, până în 2025 – 2026.

Florin Cîţu a fost întrebat la TVR 1 despre măsuri pentru facturile la energie din luna aprilie.

Cîțu: La acest moment nu avem soluția, este o problemă de câteva zile

„Măsuri noi, pentru că deja s-au luat pentru decembrie, ianuarie. Așteptăm soluțiile să vină de la Guvern, care are Ministerul Energiei, lucrează mereu și vor veni cu mai multe soluții, pe care după aceea le vom discuta în coaliție. La acest moment nu avem soluția, încă se discută în grupul de lucru. Dar vă spun că ele vor fi luate în curând, este o problemă de câteva zile, o săptămână”, a răspuns Cîţu.

Preşedintele PNL a precizat că este clar că măsurile trebuie să fiu atât luate pentru luna aprilie, dar autoritățile vor vedea apoi cum se vor extinde: „e bine să ne gândim la măsuri pe termen mediu și lung, trebuie să fie măsuri care să ofere confortul românilor că nu mai există aceste derapaje sau această volatilitate a prețurilor, această mișcare bruscă a prețurilor. Gândim măsuri până în 2025 – 2026, să dăm cumva o predictibilitate”.

