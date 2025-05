Duminică 18 mai: Spectacol cu foc, acrobații la înălțime, concert cubanez și păpuși gigant la Festivalul de Teatru din Alba Iulia

Ziua de duminică 18 mai va fi una specială din toate punctele de vedere, la Alba Iulia. Pe lângă turul doi al alegerilor prezidențiale, cei prezenți în Cetatea Alba Carolina vor avea parte de un program artistic stradal.

Este vorba despre o premieră în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Povești. Din cauza faptului că o parte din sălile în care se puteau desfășura spectacole sunt angrenate în procesul electoral, organizatorii au luat decizia de a muta toată activitatea în aer liber.

Drept urmare, duminică în Piața din Cetate vor avea loc de la spectacole de teatru pentru copiii la acrobații la înălțime, un concert pe ritm cubanez, dar își vor face apariția și păpușile gigant.

La ora 21.00, când secțiile de votare se vor închide, în Cetatea Alba Carolina, va începe un spectacol artistic cu foc.

DUMINICĂ, 18 mai – EVENIMENTE ÎN AER LIBER

11:00 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Cristian Mitescu

Compania Muschetarii București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

12:00 LUMEA PĂPUȘILOR GIGANT

Teatrul pe roți Arad

Paradă păpuși și marionete gigant

Piața Cetății / 30 min.

12:30 RED CIRCLE AND FLOWER SHOW

Elementz Art, Italia

Acrobație la înălțime

Piața Cetății / 20 min.

13:00 PINOCCHIO, regia Cristian Mitescu

Compania Muschetarii București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

17:00 LUMEA PĂPUȘILOR GIGANT

Teatrul pe roți Arad

Paradă păpuși și marionete gigant

Piața Cetății / 40 min.

18:00 MAGIC MARIONETTES SHOW

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

19:00 RED CIRCLE AND FLOWER SHOW

Elementz Art, Italia

Acrobație la înălțime

Piața Cetății / 20 min.

19:30 LA VIDA ES CARNAVAL – BIU MARQUETTI & BAND

Concert

Piața Cetății / 1h 15 min.

21:00 IN RHYTHM – THE PULSE OF FIRE

Fire Theatre Company, Bulgaria

Spectacol alegoric cu foc

Piața Cetății / 40 min.

