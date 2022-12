Eleva din Alba Iulia, Sofia Sinea, a câștigat faza județeană pentru clasa a III-a a concursului național de matematică Lumina Math

Românii vor putea solicita despăgubiri de la operatorii de telefonie fixă și mobilă pentru fiecare zi de întârziere la portarea numărului de telefon sau de întrerupere a serviciilor de comunicații, dacă acestea sunt mai mari de o zi lucrătoare, sau dacă mutarea numerelor de telefon se face fără acordul acestora.

Potrivit unui proiect publicat de ANCOM, sunt propuse despăgubiri de 10 lei/zi pentru abonații de telefonie mobilă și 5 lei/zi pentru prepay și telefonie fixă.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a publicat joi, 22 decembrie, un proiect de decizie pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul portabilității numerelor.

Acordarea despăgubirilor

Potrivit proiectului, au fost identificate trei situații în care furnizorii trebuie să acorde despăgubiri:

atunci când portarea s-a realizat după expirarea termenului de o zi lucrătoare de la data convenită pentru portare

atunci când întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare a depășit o zi lucrătoare

atunci când portarea s-a realizat fără acordul abonatului

Procedura de solicitare și acordare a despăgubirilor

Soluția aleasă și implementată în proiect supus consultării este cea a acordării despăgubirilor în urma cererii transmise de către abonat.

Procesul de depunere a cererilor de despăgubire este facilitat prin includerea în proiect a cerinței ca furnizorii de servicii de comunicații electronice să pună la dispoziția abonaților modalități facile de transmitere a cererilor de despăgubire, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță în cazul în care acceptă primirea cererilor de portare și a cererilor de anulare prin astfel de mijloace.

Totodată, prin proiect ANCOM a propus un termen de 60 de zile de la data realizării portării în care persoanele îndreptățite pot depune solicitările care au ca obiect despăgubirile, fiind lăsată și posibilitatea furnizorilor de servicii de comunicații implicați de a stabili termene mai extinse.

De asemenea, pentru a asigura celeritatea procesului de acordare a despăgubirilor, a fost stabilit un termen de 30 de zile de la primirea cererii de despăgubire în care furnizorul are obligația de a o procesa și de a informa abonatul cu privire la: dreptul acestuia de a primi sau nu despăgubiri, cuantumul total al despăgubirilor la care are dreptul, modalitatea și termenul de acordare a despăgubirilor, indicând în plus, dacă este cazul, perioada de eșalonare.

Termenul de acordare a despăgubirilor este, de regulă, de cel mult 60 de zile de la primirea cererii de despăgubire însă, în plus, a fost prevăzută posibilitatea ca despăgubirile să poată fi acordate în mod eșalonat, pe o perioadă de maximum un an.

Despăgubirile pot fi acordate sub formă de reducere, inclusă distinct în factură, în cazul serviciilor pe bază de abonament. În cazul serviciilor cu plata în avans, furnizorii de servicii de comunicații electronice au posibilitatea de a acorda despăgubirile sub formă de credit.

Stabilirea furnizorului care acordă despăgubirea

Pentru ca procesul de solicitare și acordare a despăgubirilor să fie cât mai simplu pentru abonați, acestea ar trebui să fie acordate de către un furnizor desemnat în funcție de contextul cel mai favorabil acestora și având în vedere celeritatea procesului de solicitare și primire a despăgubirilor.

Prin urmare prin proiectul ANCOM se desemnează pentru fiecare situație pentru care se poate acorda despăgubiri un furnizor responsabil pentru aceasta. Acest furnizor nu este în

mod necesar cel culpabil de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor. De aceea, a fost stabilită posibilitatea furnizorului desemnat de a recupera o parte din/în totalitate sumele plătite abonaților cu titlu de despăgubire, de la furnizorul în culpă.

În situația în care portarea se realizează, pentru întârzierile survenite în cadrul proceselor de portare care depășesc o zi lucrătoare și pentru depășirea termenului de o zi lucrătoare de întrerupere a serviciului, furnizorul la care se va solicita despăgubirea este furnizorul acceptor (furnizorul la care se portează numărul), care este responsabil pentru derularea procesului de portare. Astfel, se păstrează principiul „one stop shop” conform căruia solicitantul portării are contact direct doar cu furnizorul acceptor în ceea ce privește desfășurarea procesului de portare.

O situație aparte este cea a declanșării unor procese de portare fără acordul abonatului care are dreptul de a solicita portarea, furnizorul la care trebuie depusă cererea de despăgubire în acest caz fiind cel care are rolul de furnizor donor în procesul de portare nesolicitat de abonat. În aceste situații este evident faptul că furnizorul la care trebuie depusă cererea de despăgubire nu este cel care a cauzat portarea abuzivă, întrucât cererea de portare este inițiată de către furnizorul acceptor.

Stabilirea cuantumului despăgubirilor

Proiectul prevede că despăgubirile trebuie acordate corespunzător cu numărul de zile de întârziere a realizării portării sau de întrerupere a serviciului, dacă acestea sunt mai mari de o zi lucrătoare, sau, în cazul portării fără acordul utilizatorului, cu numărul de zile în care numărul portat nu a fost activ în rețeaua furnizorului donor. Despăgubirea trebuie acordată pentru fiecare număr pentru care s-au manifestat situațiile respective.

Pentru calculul numărului de zile de întârziere, a fost precizat faptul că data convenită pentru portare este data comunicată abonatului de către furnizorul acceptor pentru realizarea portării, aferentă primului caz de portare validat dintr-un proces de portare.

Potrivit proiectului, valoarea despăgubirii stabilită pentru o zi reprezintă aproximativ 30% din venitul mediu lunar, la nivelul anului 2021, pentru fiecare categorie de servicii:

telefonie mobilă pe bază de abonament (valoare despăgubire: 10 lei/zi)

telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită (valoare despăgubire: 5 lei/zi)

telefonie fixă (valoare despăgubire: 5 lei/zi)

Extinderea perioadei în care abonatul beneficiază de dreptul de portare

ANCOM a urmărit obținerea unui impact minim asupra furnizorilor participanți la procesele de portare și deconectare, astfel încât potențialele modificări care trebuie realizate de către aceștia procedurilor sau sistemelor IT să fie minime.

Soluția propusă asigură îndeplinirea obligațiilor legale fără a modifica substanțial procesul de deconectare a numerelor portate prevăzut în CTC, fiind revizuit numai termenul stabilit pentru inițierea procesului de deconectare, de la 5 zile la 35 de zile.

În interiorul acestui termen de 35 de zile furnizorii pot să inițieze oricând procesul de deconectare, însă cu respectarea dreptului de portare în 30 de zile de la încetarea contractului,

acolo unde este cazul. Soluția oferă flexibilitate furnizorilor, întrucât aceștia pot alege să declanșeze toate cazurile de deconectare în BDC după expirarea celor 30 de zile în care abonații pot avea drept de portare sau să analizeze toate cazurile de încetare a contractului și să aștepte 30 de zile doar atunci când abonatul are drept de portare după încetarea acestuia.

Eliminarea posibilității perceperii unor tarife de portare de către furnizorii acceptori

Reglementările în vigoare prevăd că fiecare furnizor care originează apeluri trebuie să suporte propriile costuri asociate implementării portabilității numerelor.

Costurile de portare pentru fiecare număr pot fi recuperate de către furnizorul donor de la furnizorul acceptor în limitele prevăzute de Decizia nr. 144/2006 (4.64 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilității numerelor geografice, numerelor independente de locație şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile sau 2.13 euro în cazul numerelor nongeografice pentru servicii furnizate la puncte mobile).

ANCOM propune revizuirea acestor reglementări astfel încât referirile la posibilitatea perceperii unor tarife de portare abonaților să fie eliminate, în conformitate cu prevederile actuale din legislația primară.

Depunerea cererii de portare prin mijloace de comunicare la distanță

Având în vedere faptul că depunerea cererii de portare în formă electronică este o practică din ce în ce mai răspândită, cu efecte pozitive atât pentru utilizatori, cât și pentru furnizori, proiectul propune câteva completări referitoare la această situație.

Astfel, furnizorul acceptor poate primi cererea de portare prin mijloace de comunicare la distanță, în condițiile în care are mijloacele necesare de a realiza la distanță verificările care se impun înainte de acceptarea cererii de portare: dacă persoana care solicită portarea este titularul contractului de furnizare a serviciului sau reprezentantul legal al acestuia și dacă numărul pentru care se solicită portarea face obiectul contractului încheiat între abonat și furnizorul donor.

Aceste verificări sunt necesare pentru evitarea introducerii unor cereri de portare de către persoane care nu au acest drept, în contextul în care cererea de portare, din momentul în care este validată de furnizorul donor, reprezintă și o cerere de încetare a contractului încheiat cu acesta pentru serviciul furnizat prin intermediul numărului care urmează să fie portat.

Proiectul mai prevede că furnizorii care acceptă primirea de cereri de portare prin mijloace de comunicare la distanță vor avea obligația de a accepta primirea cererilor de anulare a portării într-un mod similar.