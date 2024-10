Elevi din Alba și alte județe din țară participă la concursul ”Regina Maria – arta vieții și viața artei”. Dezbateri și caligrame

Elevi din Alba și alte județe din țară participă în această perioadă la proiectul ”Regina Maria – arta vieții și viața artei”. Aceștia au ocazia să susțină dezbateri pornind de la ideile exprimate de Regina Maria și să participe la concurs de caligrame și grafică digitală.

Lucrările realizate de elevi sunt expuse la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, în octombrie. În noiembrie, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba va să găzdui expoziția din etapa interjudețeană.

Proiectul interjudețean interdisciplinar Regina Maria – arta vieții și viața artei este organizat de Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. Acesta se desfășoară în parteneriat cu Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială ”Vasile Goldiş” Alba Iulia, Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeş și Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba.

Evenimentul este la a VI-a ediție.

Dezbateri pornind de la ideile exprimate de Regina Maria și caligrame

Pe parcursul lunii octombrie elevii participă la prezentări/dezbateri pornind de la ideile exprimate de Regina Maria.

Concursul intitulat ”Gândurile Reginei Maria” are două secțiuni: Caligrame și Grafică digitală. În centrul activităților se află următorul gând de-al Reginei Maria: ”It is the joy we share that is real joy.”

Elevii au avut de analizat:

impactul rețelelor de socializare asupra împărtășirii bucuriei

modul de creștere/diminuare a semnificației bucuriei de către tehnologiile actuale

aspecte pozitive/negative a împărtășirii bucuriei în mediul online (clasele 9 B, 12 B).

Continuarea tradiției caligramelor Reginei Maria (gimnaziu, liceu) folosind citatul în limbile română, engleză și franceză a devenit un prilej oferit participanților de a reflecta asupra gândurilor Reginei Maria.

Un atelier de aprofundare a unor aspecte privind viața Reginei Maria s-a desfășurat la Biblioteca Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia.

Bibliotecar Gianina Barb a împărtășit elevilor (clasa 11 B) impresii legate de Castelul din Balcic și imagini specifice din arhiva personală. A pregătit și câteva cărți de-ale Reginei Maria și despre Regina Maria, din care au fost selectate ideile pe marginea cărora s-au derulat discuțiile.

Premierea concursului se va desfășura la sala festivă a instituției organizatoare.

