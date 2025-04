Festivalul Electric Castle 2025: În ce zi va cânta Justin Timberlake și lista finală a artiștilor. Detalii despre cazare

Electric Castle 2025. Organizatorii au anunțat lista finală a artiștilor care vor performa în cadrul festivalului, în perioada 16-20 iulie 2025.

Justin Timberlake va urca pe scenă la Electric Castle în data de 17 iulie 2025.

Justin Timberlake este unul dintre cei mai bine vânduţi artiști pop din istorie, cu peste 54 de milioane de albume și 63 de milioane de single-uri vândute ca artist solo, plus încă 70 de milioane de albume alături de NSYNC.

Sucesul său nu este doar rezultatul talentului său ca interpret, ci și datorită rolurilor sale de compozitor și producător pentru alți megastaruri. Hituri precum „Selfish” și „No Angels” de pe noul său album vor fi cântate live, alături de piese legendare care au doborât recorduri de audiență, precum „Cry Me a River” sau „Can’t Stop the Feeling”.

Lista finală a artiștilor care vor performa la Electric Castle în 2025

Organizatorii festivalului au postat pe paginile oficiale afișul final care conține toți artiștii ce urmează să fie prezenți pe scene la festivalul din vară:

Sursa foto: Facebook, Electric Castle

Cei mai așteptați artiști la Electric Castle 2025

Printre cei mai așteptați artiști care vor performa la festivalul din vară de la Bonțida se numără Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, YungBlud, Shaggy, Bicep, Justice, Refused, The Amazons, The Sisters of Mercy, Netsky, Neil Frances și Noga Erez. Lista continuă, bineînțeles, cu mulți alți artiști internaționali.

Queens of the Stone Age își îndeplinesc promisiunea de a ajunge la Electric Castle, după o amânare de ultim moment. Josh Homme, liderul legendar al trupei, a depășit problemele de sănătate și este pregătit să aducă puterea stoner rock pe mainstage.

Cu 9 nominalizări la premiile Grammy, trupa este una dintre cele mai impresionante live, iar fanii din România vor avea, în sfârșit, ocazia să-i vadă pe scenă.

Justice, unul dintre cele mai respectate duo-uri electro din ultimii 20 de ani, a făcut o revenire spectaculoasă în 2024. La Electric Castle, vor aduce show-ul lor bazat pe albumul Hyperdrama, care include colaborări cu Tame Impala, Thundercat și Miguel.

Fanii lor sunt alături încă de la debutul cu The Cross, album ce a demonstrat perfect cum influențele rock se îmbină cu muzica electronică, fiind susținut de cele două premii Grammy câștigate.

Bicep vin la Electric Castle cu cel mai ambițios proiect al lor: Chroma, AV/DJ set. Cu un show complet ce include toate hit-urile lor și o producție vizuală impresionantă, Bicep sunt, în prezent, unul dintre cei mai ceruți artiști din zona techno și acid.

Shaggy va oferi un concert memorabil, reunind generații de fani, de la cei care fredonau „It Wasn’t Me” în anii ’90 până la tinerii care l-au redescoperit pe rețelele sociale.

Chiar și cu zeci de premii și milioane de albume vândute, Mr. Boombastic rămâne un artist modest și carismatic, gata să împărtășească energie pozitivă cu publicul.

În plus, Noga Erez revine la Electric Castle după un salt semnificativ în carieră, iar Neil Frances va prezenta primul lor show cu Club FN, o reinterpretare a pieselor care i-au făcut celebri în cluburi din întreaga lume, precum „DumbLove” și „Dancing”.

Cazare în cadrul festivalului la Electric Castle 2025

Pentru cei care vor să trăiască experiența completă a festivalului, organizatorii oferă diverse opțiuni de camping. În continuare, găsiți toate detaliile despre tipurile de cazare disponibile, facilitățile incluse și prețurile aferente.

Rezervarea unui loc în campus unde să îți aduci propriul cort – 69 de euro pentru perioada festivalului;

unde să îți aduci propriul cort – pentru perioada festivalului; Cort Pre-pitched cu o capacitate de două persoane, cu saltea gonflabilă dublă și așternuturi – 99 de euro pentru perioada festivalului, sau 15 euro pe noapte;

cu o capacitate de două persoane, cu saltea gonflabilă dublă și așternuturi – pentru perioada festivalului, sau 15 euro pe noapte; Tall Nest cu o capacitate de 2 persoane, cu saltele pneumatice cu perne incorporate și cearșafuri – 290 de euro pentru perioada festivalului sau 42 de euro pe noapte;

cu o capacitate de 2 persoane, cu saltele pneumatice cu perne incorporate și cearșafuri – pentru perioada festivalului sau 42 de euro pe noapte; Queen Boutique cu o capacitate de două persoane, cu două paturi individuale, saltele, perne, plapume ușoare, lumini, încuietoare și două scaune relaxante – 590 de euro pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte;

cu o capacitate de două persoane, cu două paturi individuale, saltele, perne, plapume ușoare, lumini, încuietoare și două scaune relaxante – pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte; Igloo Tent cu o capacitate de două persoane, două paturi de camping confortabile, saltele cu cearșafuri, perne și pături ușoare, cârlige, masă mică, teren cu iarbă artificială, lumini și prize de curent – 590 de euro pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte;

cu o capacitate de două persoane, două paturi de camping confortabile, saltele cu cearșafuri, perne și pături ușoare, cârlige, masă mică, teren cu iarbă artificială, lumini și prize de curent – pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte; Hygge Tent cu o capacitate de două persoane, acest cort măsoară 2,5 pe 3 metri și dispune de un acoperiș înalt de 2,2 metri; acesta pune la dispoziție 2 paturi confortabile cu saltele, lenjerii de pat, perne și plapume ușoare, lumină, încuietoare și două scaune de relaxare – 590 de euro pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte;

cu o capacitate de două persoane, acest cort măsoară 2,5 pe 3 metri și dispune de un acoperiș înalt de 2,2 metri; acesta pune la dispoziție 2 paturi confortabile cu saltele, lenjerii de pat, perne și plapume ușoare, lumină, încuietoare și două scaune de relaxare – pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte; Dream Tent cu o capacitate de 5 persoane, cu saltele duble cu perne incorporate și lumină – 590 de euro pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte;

cu o capacitate de 5 persoane, cu saltele duble cu perne incorporate și lumină – pentru perioada festivalului sau 85 de euro pe noapte; The Boss cu o capacitate de 6 persoane, cu 3 saltele duble cu perne incorporate, cearșafuri și lumină – 790 de euro pentru perioada festivalului sau 113 euro pe noapte;

cu o capacitate de 6 persoane, cu 3 saltele duble cu perne incorporate, cearșafuri și lumină – pentru perioada festivalului sau 113 euro pe noapte; Car Camping – un bilet care vă permite să intrați cu mașina în festival să montați un cort și să adăugați alte articole într-o zonă de 3×8 metri; sunt permise maxim 5 persoane pe mașină – 99 de euro pentru perioada festivalului, sau 15 euro pe noapte;

– un bilet care vă permite să intrați cu mașina în festival să montați un cort și să adăugați alte articole într-o zonă de 3×8 metri; sunt permise maxim 5 persoane pe mașină – pentru perioada festivalului, sau 15 euro pe noapte; RV Camping – acest bilet vă permite să parcați în EC Village, într-o zonă desemnată; 290 de euro pentru perioada festivalului sau 42 de euro pe noapte.

Fiind un festival internațional, prețurile au fost comunicate direct în euro, pe site-ul oficial al celor de la Electric Castle.

Mai multe detalii despre cazare și bilete pe electriccastle.ro.

sursă foto: electriccastle.ro, foto din media pack.

