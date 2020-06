Florin Roman, declarație dură după ce legea care interzice eliberarea condiționată a criminalilor a fost atacată la CCR

Suneterapie: este conceptul prin care organizatorii ediției din 2020 a unuia dintre cele mai importante evenimente culturale – Sărbătoarea Muzicii – își propun să redea Cetății viața și atmosfera cu care și-a obișnuit vizitatorii.

Timp de 3 seri, muzica va fi din nou stăpâna Cetății Alba Carolina, într-un eveniment neconvențional, prin modul în care este organizat, într-un context general delicat.

“Am renunțat la majoritatea evenimentelor programate pentru 2020, pentru a susține lupta #antiCovid19. Au fost scoase din calendar, deși erau cele mai populare, cele care presupuneau un număr mult prea mare de participanți, public și artiști. Sărbătoarea Muzicii este însă un caz fericit, pentru că permite organizarea în condiții totale de siguranță și cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială și sanitare. Încercăm să readucem Cetatea la viață iar asta, știe toata lumea, se poate întâmpla doar prin evenimente.

Facem tot ce depinde de noi pentru a lupta cu virusul însă nici nu putem să uităm complet că și sufletul are nevoie de atenție, de aici și conceptul din acest an, de suneterapie, creat de colegii de la departamentul de evenimente, unul adaptat vremurilor,” spune Voicu Paul, viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Alba Iulia.

Pianul, harpa, clarinetul sau vioara, în general instrumentele clasice, vor fi vedetele din aceasta ediție, cu totul specială, a Sărbătorii Muzicii de la Alba Iulia. Participarea publicului este, ca întotdeauna, gratuită, însă numărul de spectatori este limitat la numărul de scaune disponibile în Piața Cetății, într-un perimetru strict delimitat și securizat.

Programul evenimentului:

Vineri, 26 iunie 2020

20:30 – 21:30

Recital „Muse Quartet”

Sâmbătă, 27 iunie 2020

19:30 – 20:30

O harpă de poveste – recital harpă, clarinet, pian

20:30 – 21:30

Recital Alexandra Ușurelu

Duminică, 28 iunie 2020

19:30 – 20:30

Pianul călător: Beethoven 250 – recital pian

20:30 – 21:30

Recital Paula Seling

Despre artiști și momente artistice:

Muse Quartet:

Vioara 1 – Alina Horez

Vioara 2 – Nicoleta Petre

Viola – Maria Colțatu

Violoncel – Flaminia Nastai

Muzica celor 4 muze absolvente ale Universității de Muzica din București, Alina Horez, Nicoleta Petre, Maria Colțatu și Corina Țurcan ne va plimba printr-un repertoriu fascinant de muzică rock, electronică, pop, cinematică și clasică.

De la data înființării, Muse Quartet a susținut concerte şi recitaluri în România, Germania, Olanda, Danemarca și Anglia. Pe vinil au înregistrat 2 albume alături de cântăreața din Statele Unite, Akua Naru. Au scos diverse hit-uri de muzica pop cu artiști precum Smiley, Andra, The Motans, Lucia, Vunk, Golan, Alexandra Ușurelu și au susținut concerte live in cadrul celor mai mari festivaluri: Untold, Neversea, Electric Castele, Tiff cu CTC, Deliric, Silent Strike, byron, Alexandrina Hristov, Andrei Tudor, Toma Alistar, Dimitri’s Bats, Grimus și Loredana.

O harpă de poveste – recital harpă, clarinet, pian

Prin proiectul O harpă de poveste ne propunem readucerea parfumului muzical al epocii de început de secol al XIX-lea, atunci când a fost construit instrumentul, cu o antologie de lucrări pentru harpă solistă, în dialog cu clarinetul sau împletindu-și particulele sonore cu delicatețea cozilor orizontale ale pianului, repertoriul ajungând până în secolul XX.

Elementul care leagă neobișnuitul trio clarinet, harpă și pian este reprezentat de readucerea la viață a acestei bijuterii, harpa cu dublă acțiune Erard, un instrument care simbolizează rădăcinile și conservarea tradiției muzicale românești în cel mai frumos și optimist mod.

Proiectul „O harpă de poveste” aduce pe scenă povestea unui instrument original, construit în 1827, păstrat într-o stare excepțională, instrument care aparține unei familii cu adânci rădăcini muzicale din România, familiei Iuşceanu-Corjos.

Povestea spune că această harpă a rămas pe teritoriul actualei Românii luată de la un ofițer german aflat în retragere la finalul celui de-al doilea război mondial, la schimb pentru un sac de merinde, fiind coborâtă dintr-o căruță pe ulița unui sat din vestul Transilvaniei, în care se afla acesta în timpul retragerii armatei germane din 1944.

În 27 iunie, în Piața Cetății din Alba Iulia va avea loc recitalul O harpă de poveste open air, avându-I ca protagonist pe Maria Bîldea – harpă, Petru Pane – clarinet, Oxana Corjos – pian. Programul va cuprinde lucrări diverse dedicate sau adaptate pentru această formula, precum Codex Caioni – Dansuri din Transilvania, J.S. Bach – Suita franceză nr. 1 Allemande și Sarabande, Bela Kovacs – Hommage a J.S. Bach, J.S. Bach – Preludiu, Georg Friedrich Häendel – Concerto, Franz Schubert – Larghetto și Andante (clarinet/harpă), Georg Friedrich Häendel – Tema cu variațiuni, Dan Dediu – Rondo a la Münchausen, Isaac Albeniz – Asturias, Darius Milhaud – Scaramouche, Bela Bartok – Dansuri românești/ arr. Dan Dediu.

Alexandra Ușurelu

Născută pe 26 ianuarie 1990, Alexandra Ușurelu face parte din prima generație de muzicieni care s-au dezvoltat fără restricțiile comunismului. Cu toate acestea, candoarea și firea ei blândă și emotivă îi determină pe părinți s-o îndrume către o profesie în domeniile juridic și economic. Astfel, după finalizarea studiilor la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din București, este admisă la facultățile de profil. Fără ca părinții ei să știe, urmează în paralel o formare artistică muzicală, iar în iunie 2011, imediat după susținerea licenței în economie, debutează pe scena Teatrului Odeon din București, în cadrul Galei “Femeia Contează”, unde atrage atenția Andreei Marin, din partea căreia primește o bursă de susținere, și alături de care dezvoltă mai târziu colaborări în turneele naționale ”Din dragoste pentru femei” și “Prețuiește Viața”.

A colaborat cu nume sonore din muzica românească, Mircea Vintilă (pentru cântecul “Ceva se întâmplă cu noi”), Trupa Vunk (pentru duetul “Nopțile trec (doar visele rămân)”, ce în 2013 a devenit genericul serialului TV ”Îngeri pierduți”, produs de Media PRO Pictures, Mircea Rusu (cântecul “Doi străini”), Walter Dionisie (“Prețul Corect”, “Nicicând doi”), compozitorul și pianistul Bobby Stoica (care îi devine soț în 2014), dar și din cea internațională, remarcându-se colaborarea cu Tongam Sirait sau cu Mariano Castro, compozitorul și pianistul argentian al trupei Narcotango, nominalizată de două ori la premiile Latin Grammy.

La invitația Televiziunii Naționale Române, Alexandra Ușurelu a reprezentat România la Festivalul Muzical Internațional Türkçevizyon în septembrie 2013.

Sutele de concerte susținute până în prezent au transformat-o într-o artistă singulară în muzica românească, nu numai datorită stilului și talentului său muzical, dar mai ales grație naturaleței sale și a versurilor influente, scrise fără niciun compromis.

Pianul călător – Beethoven 250 – recital pian Horia Mihail

Pianul călător” va cânta în 2020 în aer liber, online şi on air, pentru un public dornic de emoţie live după o primăvară îngheţată. Horia Mihail revine cu un repertoriu marcând aniversarea Beethoven 250, pe clapele pianului călător.

Anul acesta, turneul “Pianul călător” a ajuns la ediţia cu numărul zece, aşa cum era poate greu de prevăzut atunci când a început totul, în 2011. Totul a pornit de la o poveste găsită în cărţile de istoria muzicii, cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847 prin ceea ce avea să devină mai târziu, România.

Începând din 2011, Horia Mihail a vizitat zeci de oraşe din ţară însoţit de pianul călător sau cântând pe pianele din oraşele în care a ajuns. Acum, pianele călătoare puse la dispoziţie de Radio România, sunt încredinţate comunităţilor din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia şi Roman, dar drumul lor a fost mai lung şi, uneori fără să se oprească mai mult de o seară, a trecut prin multe oraşe care încă au nevoie de piane de concert.

“Pianul călător a reprezentat practic o reinventare a mea din punct de vedere profesional şi nu numai, fiindcă, dacă îmi aduc bine aminte, în 2010, înainte de prima ediție a Pianului călător, aveam la activ un singur recital solo într-o perioadă de 10 ani, poate chiar şi mai mult de 10 ani. Așa că a fost în primul rând o provocare pe care am acceptat-o şi care s-a dezvoltat în timp într-un fel de a fi din punct de vedere profesional. Mai mult decât atât, Pianul călător a devenit un brand, apreciat de tot mai mulți oameni, lucru care m-a făcut să îmi dau seama că ceea ce facem este bine. Categoric a existat acel moment de creștere, plecând de la idee până la realizarea primului turneu. Până la urmă, turnee se tot fac si s-au tot făcut. Este vorba de un concept puţin altfel decât ceea ce făceau pianiștii sau muzicienii în general. Țin minte că în 2011, după ce am pornit împreună de la ideea călătoriilor lui Franz Liszt – comparația cu el este forţată, fiindcă Franz Liszt a fost şi va rămâne un nume de anvergură în istoria internațională a muzicii – am profitat de exemplul lui ca să aduc un fel de replică sau motivație pentru acel prim turneu. Apoi, lucrurile au venit oarecum firesc, având în vedere că am primit un feedback excepțional din multe locuri şi de la foarte multe suflete. Am înțeles că au nevoie de ceea ce fac şi am înţeles că prin ceea ce fac aduc bucurie unor oameni.”

În urma acestor turnee, Horia Mihail a publicat patru CD-uri la Editura Casa Radio, care reflectă orientările repertoriale prin care a trecut în turneul Pianul călător : Pe urmele lui Franz Liszt, 100 % Beethoven. Romantic sau albumul înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio cu Beethoven, Rachmaninov, Lutoslawski.

Unul dintre cei mai dificili ani pentru comunitatea artistică mondială, anul 2020 este unul esenţial şi pentru turneul Pianul călător, iar faptul că ediţia a X-a se va petrece în aer liber este o declaraţie de rezistenţă în faţa presiunilor cărora le sunt supuşi artiştii şi mesajul lor de speranţă în vremurile pe care le trăim.

Program muzical

Ludwig van Beethoven

Sonata pentru pian nr. 14 op. 27 nr. 2 în do diez minor „Sonata lunii” – partea I

Sonata nr. 21 pentru pian op. 53 “Sonata Waldstein”

32 Variațiuni în do minor pe o temă originală WoO 80

„Für Elise” bagatelă pentru pian în la minor WoO 59

Paula Seling

Paula Seling este o solistă, compozitoare, producător muzical, prezentator TV, artist, născută într-o zi de Crăciun. A început să studieze pianul de la vârsta de 6 ani, câștigând câteva premii ca și pianist. La vârsta de 10 ani a susținut primul minirecital ca solist vocal, acompaniată de corul școlii. De atunci a câștigat aproape toate trofeele festivalurilor de muzică din România. Din 1998 și până acum a lansat peste 15 albume solo, atât cu muzică pop, dar și de colinde și muzică religioasă, multe dintre acestea fiind scrise, orchestrate și produse de ea.

Paula și-a „împrumutat” vocea personajului Holly Viteză în producția „Mașini 2” și a interpretat piesa „Chiar pot zbura” de pe coloana sonoră a filmului de animație Disney, „Neînfricata” (Brave). În 2011 a făcut parte din juriul show-ului de televiziune X-Factor. De-a lungul timpului a avut numeroase colaborări cu nume mari din industria muzicală și a cântat pe scene alături de mari interpreți. A reprezentat de două ori, alături de Ovi, România la Eurovision, unde, în 2010, au reușit să obțină locul 3. Din 2008 are propria casă de producție și de curând a deschis propria școală de muzică. Este membru UCMR-ADA și absolventă a Conservatorului din București, secția de Compoziție Jazz, Muzică Ușoară și Masterand în Compoziție.

sură foto Alexandra Usurelu – Gina Buliga