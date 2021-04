FOTO: 40 de persoane din Pianu de Sus au fost vaccinate miercuri de echipa mobilă, în mai puțin de două ore

40 de persoane din localitatea Pianu de Sus au fost vaccinate miercuri, în mai puțin de două ore, de către echipa mobilă a DSP Alba.

Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru SInea, miercuri, echipa mobilă a vaccinat, în mai puțin de două ore, 40 de persoane în Pianu de Sus. Echipa urmează să se deplaseze în Pianu de Jos pentru încă 50 de imunizări.

„Mulțumesc colegilor din echipa mobilă și primarului comunei pentru organizarea impecabilă. Tot astăzi o altă echipă mobilă se va deplasa în comuna Lupșa”, a mai transmis Alexandru Sinea.

