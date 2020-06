FOTO: Albaiulianul Mihnea Costachi, în sferturile de finală ale Campionatului Naţional de Seniori la şah online

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Național de Seniori la șah online, turneu organizat ca o alternativă la șahul la tablă, în perioada pandemiei de COVID-19.

În această săptămână se desfăşoară Campionatele Naţionale de Seniori la şah online, un turneu organizat de Federaţia Română de Şah ca o alternativă la şahul la tablă în acest an în care calendarul competiţional a trebuit revizuit complet datorită pandemiei COVID 19. La turneu participă 16 jucători în finala masculine şi 16 jucătoare în finala feminină, selectaţi de federaţia naţională dintre cei mai buni şahişti ai României în acest moment şi care au fost repartizaţi in etapa preliminară in grupe de câte 4 jucători, din care primii 2 clasaţi au obţinut calificarea în sferturile de finală.

Printre invitaţi se numără şi cunoscutul şahist albaiulian Mihnea Costachi, care a fost repartizat în cea mai dificilă grupă, alături de marii maeştri internaţionali Cristian Chirilă (fost campion mondial de junior în 2007 şi care în prezent este în echipa tehnică a vicecampionului mondial Fabiano Caruana), Vladislav Nevednichy (câştigător al primei ediţii a Openului Internaţional al României la şah de la Alba Iulia din 2016) şi maestrul internaţional Alexandru David (multiplu campion naţional de juniori şi cel mai bine clasat dintre jucătorii români la ediţia a Openului Internaţional al României la şah de la Alba Iulia din 2019).

Deşi a debutat cu stângul, pierzând prima partidă în grupă impotriva lui Cristian Chirilă, juniorul legitimat la CSM Unirea Alba Iulia şi-a revenit treptat remizând a doua partidă împotriva lui Chirilă şi obţinând două victorii consecutive cu 1,5 – 0,5 împotriva celorlalţi doi adversari, ceea ce i-a asigurat locul 2 cu 3,5 puncte din 6 jocuri, în spatele lui Cristian Chirilă, care a acumulat 5 puncte, dar înaintea lui Alexandru David 2,5 puncte şi Vladislav Nevednichy (1 punct).

În sferturile de finală, alături de Cristian Chirilă şi Mihnea Costachi, au obţinut calificarea marii maeştri internaţionali Bogdan Deac, Ciprian Nanu, Lucian Miron, Marius Manolache şi maeştrii internaţionali David Gavrilescu şi Robin Dragomirescu.

Adversarul lui Mihnea Costachi în drumul spre o medalie va fi Bogdan Deac, principalul favorit al turneului conform coeficienţilor rating FIDE. Meciul este însă deschis oricărui rezultat, cei doi fiind cei mai buni juniori români din ultimii 10 ani şi avand deja la activ numeroase confruntări directe.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.