FOTO: Polițiștii din Alba au anunțat dispariția unei fete de 14 ani, care a plecat de acasă. UPDATE: Tânăra a fost găsită

Windows 10 a fost lansat în iulie 2015 și au trecut șase ani de atunci, astfel că a venit timpul unui nou sistem de operare. Microsoft urmează să anunțe în mod oficial Windows 11 săptămâna viitoare, pe 24 iunie, în cadrul unui eveniment dedicat. Pe internet au apărut deja print-screen-uri despre cum va arăta cel mai nou sistem de operare Microsoft.

Publicații precum The Verge și PC World au relatat despre noul Windows despre care pe site-ul chinez Baidu au apărut capturi de ecran.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

Cele mai multe schimbări vor fi sesizate în zona task bar-ului, iar butonul de Start și meniul său au fost redesenate. De exemplu, butonul de Start este mult simplificat față de Windows 10, dar o mare schimbare ține că este plasat central în partea de jos a ecranului. Cei care vor să-l pună în locul tradițional din stânga pot face acest lucru extrem de ușor.

O schimbare vizuală ține de colțurile rotunjite care vor fi vizibile la meniurile contextuale, la aplicații, la File Explorer și la meniul de Start. Apare și un nou ”icon” pe task bar: Widgets. La capitolul noutăți pot fi adăugate și o serie de animații.

Windows 11 also includes a new snap feature built into the maximize button on all apps. It’s a neat way to surface features that have existed in Windows for years https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/uXcwVngmTT

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021