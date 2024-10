FOTO: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, promovat în școli din Alba, Bistrița-Năsăud și Sălaj

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia participă și în acest an la proiectul „Ziua Armatei României în școli”, organizat de Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu Centrele Militare Zonale și Județene. Aflat la cea de-a XII-a ediție, proiectul se desfășoară în perioada 10 – 23 octombrie, timp în care, militari din categoriile de forțe ale Armatei, elevi și studenți ai instituțiilor de învățământ militar și reprezentanți ai Birourilor informare – recrutare le vor prezenta elevilor din școlile civile informații despre cariera militară și oferta educațională a MApN.

Potrivit reprezentanților colegiului militar, în această săptămână, elevii militari au poposit în școli din județele Alba, Bistrița-Năsăud și Sălaj, interacționând cu elevii de gimnaziu, oferindu-le o imagine despre ceea ce înseamnă colegiul militar.

La Alba Iulia, elevii fruntaș Alexandru Dumitru și Sandra Costea au promovat instituția în care studiază, alături de studenți și militari, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”.

„Am avut oportunitatea să reprezint colegiul militar în activitatea de promovare desfășurată în garnizoana Alba Iulia. A fost plăcerea mea să ofer informații celor interesați pentru a-i ajuta să își definească opțiunile de viitor. M-am simțit onorat să port uniforma militară pentru a inspira și alți tineri să aleagă această carieră frumoasă”, a spus elevul fruntaș Alexandru Dumitru.

Elevii fruntaș Robert Mihon și Maria Furdui au revenit pentru câteva ore acasă la Câmpeni, unde la Colegiul Național „Avram Iancu” le-au vorbit elevilor despre ce înseamnă a fi elev militar și ce presupune acest lucru.

„Am avut plăcerea de a promova colegiul militar la care studiez de anul trecut în orașul copilăriei mele, Câmpeni, unde am oferit informații utile elevilor doritori de a urma o carieră militară. Am purtat conversații deschise despre ceea ce înseamnă cu adevărat viața de elev militar, iar aceștia au avut posibilitatea de a face o simulare a traseului aplicativ pentru admitere în această instituție prestigioasă de învățământ”, a spus Robert.

„Prezentarea colegiului militar în fața altor elevi a fost o experiență profundă și memorabilă, încărcată de emoție și mândrie. De la început, am fost conștientă că nu doar prezentăm o instituție de învățământ, ci și valorile și tradițiile care definesc acest tip de educație. Am vorbit cu pasiune despre programul nostru de pregătire, care nu se limitează doar la dimensiunea academică, ci pune un accent puternic pe formarea caracterului, pe dezvoltarea unui simț al responsabilității și al respectului față de colegi și superiori. În timp ce distribuiam pliantele, simțeam că le ofer mai mult decât niște simple foi, le ofeream o privire în lumea noastră, o lume unde onoarea și datoria sunt mai presus de toate. A fost o onoare să împărtășesc cu alți copii povestea colegiului nostru militar, un loc unde excelența nu este doar o aspirație, ci un mod de viață”, a mărturisit Maria.

Elevii Liceului Teoretic „Constantin Romanu Vivu” din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud au avut oportunitatea de a sta de vorbă cu elevii fruntaș Vlad Țenghel și Alexandra Morar, aflând de la ei informații legate de alegerea unei cariere militare.

„În acest început de săptămână am participat la activitatea de promovare a Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” la Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” din comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Am trăit un sentiment profund de onoare, să vorbesc despre tradițiile și valorile colegiului militar, elevilor acestei școli, îndemnându-i să aleagă o carieră militară. M-am simțit bucuros să răspund la numeroasele întrebări ale elevilor despre viața de licean militar și sper ca prezența mea în liceul din Teaca să fi convins elevii de gimnaziu să devină elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, a spus elevul fruntaș Vlad Țenghel.

„Pentru mine această activitate a fost o experiență inedită și sper că am reușit să-i inspir pe elevii mai mici înspre a alege acest colegiu prestigios. Am fost foarte surprinsă și încântată de interesul acestora față de colegiul nostru și față de uniforma militară. Voi purta mereu această zi în suflet mândrindu-mă că sunt elevă a acestei instituții”, a afirmat elev fruntaș Alexandra Morar.

„Activitatea de promovare pe care am avut-o împreună cu Centrul Militar Județean Sălaj a avut un impact emoțional și educativ pentru mine, deoarece mi-am adus aminte cum m-am simțit eu, în clasa a VIII-a când am văzut prima data un elev de la colegiul militar. Sper că și eu am provocat același sentiment de admirație și interes copiilor din școlile gimnaziale din Românași și Sânmihaiu Almașului. Sunt dispus să mai repet această experiență și cu alte ocazii”, a spus elev fruntaș Ioan Rus.

Activitățile de promovare a carierei militare, desfășurate în colaborare cu Centrele Militare Zonale și Județene, vor continua și în zilele următoare.

sursa, foto: Facebook, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

