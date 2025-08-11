Ratele românilor vor crește semnificativ, din toamnă. Cel mai mare IRCC din istorie

Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ de la 1 octombrie 2025, după ce indicele IRCC a atins un record istoric, pe fondul problemelor statului cu finanțarea deficitului bugetar și al dobânzilor la care băncile își împrumută bani între ele.

Așadar, potrivit calculelor realizate de comparatorul bancar finzoom.ro, la un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%), rata este de 2.021 de lei, similară cu cea din perioada aprilie-iunie 2025.

Ratele românilor vor crește: Din 1 octombrie 2025, rata la un un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%) va crește cu 92 de lei.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 5,55% în perioada 1 iulie 2025 – 30 septembrie 2025. IRCC va crește apoi la 6,07%, scrie profit.ro.

Ce este indicele IRCC

IRCC înseamnă Indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Sunt două situații:

indice trimestrial,

indice zilnic.

IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

