Când începe școala în septembrie 2025. Structura anului școlar 2025-2026

Când începe școala în septembrie 2025: Elevii și preșcolarii vor începe cursurile anului școlar 2025-2026 luni, 8 septembrie 2025, potrivit Ordinului ministrului educației.

Anul școlar 2025 – 2026 se va încheia vineri, 19 iunie 2026, având în total 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru anumite clase, durata anului școlar și datele de finalizare diferă, conform excepțiilor prevăzute în ordin.

Calendarul anului școlar 2025-2026 – module și vacanțe

Module de cursuri:

Modul 1: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025

8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025 Modul 2: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025

3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025 Modul 3: 8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data finală se stabilește de inspectoratele școlare, în urma consultărilor cu părinții și profesorii)

8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data finală se stabilește de inspectoratele școlare, în urma consultărilor cu părinții și profesorii) Modul 4: 16 februarie, 23 februarie sau 2 martie 2026 – 3 aprilie 2026 (data de început stabilită de inspectoratele școlare)

16 februarie, 23 februarie sau 2 martie 2026 – 3 aprilie 2026 (data de început stabilită de inspectoratele școlare) Modul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026

Vacanțe școlare:

25 octombrie 2025 – 2 noiembrie 2025

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

O săptămână în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 (vacanță mobilă stabilită de inspectoratele școlare)

4 aprilie 2026 – 14 aprilie 2026

20 iunie 2026 – 6 septembrie 2026

Excepții: când se termină școala pentru clasele terminale

Clasa a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă – 34 săptămâni, final pe 5 iunie 2026

Clasa a VIII-a – 35 săptămâni, final pe 12 iunie 2026

Liceu – filiera tehnologică (cu excepția celor de mai sus) și învățământ profesional – 37 săptămâni, final pe 26 iunie 2026

Învățământ postliceal – durata stabilită prin planurile-cadru în vigoare

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” în 2025-2026

Se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026

Fiecare program durează 5 zile consecutive lucrătoare. Datele exacte sunt stabilite de fiecare școală, dar nu pot fi planificate în același modul.

În liceele tehnologice și școlile profesionale, în aceste perioade se organizează activități de instruire practică

Zile libere fără cursuri

5 octombrie 2025 – Ziua internațională a educației

Zilele de sărbătoare legală prevăzute de Codul muncii și contractul colectiv de muncă aplicabil

Structura anului școlar potrivit Ministerului Educației:

