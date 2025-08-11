Connect with us

Percheziții cu participarea polițiștilor din Alba, într-un dosar de infracțiuni economice întins pe mai multe județe

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii din Alba au participat la o acțiune comună cu cei din Sibiu, într-un dosar care vizează infracțiuni economice. Aceștia au participat la perchezițiile efectuate la sediul a două firme din Săliște și la domiciliile proprietarilor acestora, din Satu Mare și Cluj. 

La data de 08 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J Alba – Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat patru percheziții domiciliare, în județele Satu Mare și Cluj, la sediul a două societăți comerciale și la domiciliul a doi bărbați, unul de 54 de ani, din județul Satu Mare, iar celălalt de 36 de ani, din județul Cluj, reprezentanți ai societăților.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul a două dosare de cercetare penală, care vizează săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

În fapt, bărbații sunt bănuiți că, în perioada ianuarie – august 2025, în calitate de reprezentanți ai societăților comerciale, ar fi falsificat polițe de asigurare ale autovehiculelor din proprietatea societăților, pe care le-ar fi prezentat ca fiind autentice, cu ocazia controalelor efectuate în trafic.

În urma perchezițiilor desfășurate, mai multe documente au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

