FOTO: CRIMA din Răhău. Polițiștii care l-au prins pe atacator sunt din Sebeș și l-au căutat cu motociclete enduro prin pădure

Premierul Florin Cîțu are susținere totală din partea PNL, demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății a fost corectă, iar declarațiile ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă au fost criticate – sunt câteva dintre ideile conturate în contextul ședinței de luni a liberalilor.

În ședința Coaliției, USR PLUS ar fi anunțat mai multe condiții pentru a-l accepta în continuare pe Florin Cîțu ca premier, după cum a prezentat Realitatea Plus, pe surse, potrivit dcnews.ro.

Condițiile ar fi:

– reguli noi pentru funcționarea Coaliției

– acord de non-agresiune

– remanierile să treacă prin filtrul Coaliției

– USR PLUS să vină cu un ministru la Sănătate

Vezi și Vlad Voiculescu spune că ar putea fi nominalizat din nou de USR PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății

– l-ar accepta pe Cîțu dacă ar avea garanția că nu vor mai fi remaniați alți miniștri USR PLUS.

Totodată, Dan Barna ar fi declarat că „vrea să îi recupereze pe parteneri”. De cealaltă parte, Dragoș Tudorache, europarlamentar USR PLUS, ar fi spus: „Nu putem trece peste asta ca și cum nu s-a întâmplat nimic. S-a luat o decizie unilaterală, fără consultarea partidului”, făcând referire la decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății.

Tot luni, în ședința PNL, Florin Cîțu, Rareș Bogdan și Ludovic Orban ar fi avut un schimb de replici, potrivit dcnews.ro.

Antena 3 a prezentat, pe surse, ce s-ar fi discutat, astăzi, la Partidul Naţional Liberal:

Florin Cîțu: Eu am tot spus, miniştrii sunt evaluaţi. Eu nu am luat o decizie peste noapte. Am tot amânat şi am analizat. Noi trebuie să ne concentrăm pe mesaje despre buna guvernare. Nu intrăm în jocurile USR PLUS. Nu poţi să faci asemenea declaraţii şi apoi să vii la şedinţa de guvern. Vă asigur că, data viitoare când un ministru va ataca un alt ministru sau prim-ministru, va pleca acasă. Nu poţi să fii şi la putere şi în opoziţie şi să îţi ataci premierul. Ei trăiesc din conflicte.

În cazul Drulă, dacă data viitoare se mai întâmplă, iau imediat o decizie, fără să mai întreb pe nimeni. Nu poţi să faci asemenea declaraţii, apoi să vii la şedinţa de Guvern. Guvernul are un singur premier. Nu există miniştri evaluaţi de USR, PNL, UDMR, ci de premier. Vlad Voiculescu a administrat prost ministerul, nu au fost făcute nici măcar bugete.

Ludovic Orban: Premierul face evaluări pentru toată lumea, indiferent de partid. Guvernul a fost făcut zdrenţe din cauza lui Vlad Voiculescu, a fost o catastrofă de management, iar premierul nu se poate schimba când un partiduleţ are mofturi.

Florin Cîțu: Varianta unui guvern minoritar este exclusă. Un guvern minoritar nu poate duce România înainte.

Rareş Bogdan: Nu se pune problema ca Florin Cîțu să plece. Voi propune şi un vot de susţinere pentru Cîțu. Politicile reformatoare vrem să le vedem cu toţii, legat de coaliţia USR de a face reforma promisă.

sursă: dcnews.ro

sursă foto: Facebook (Florin Cîțu)