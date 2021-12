FOTO: Cum arată porțiunea din drumul DJ 106E Șugag – Jina unde s-a surpat carosabilul. Șoferii pot circula pe un singur sens

Crăciun – un cuvânt care aduce familia mai aproape, în orice țară din lume. Fie că vorbim de Europa sau alte continente, Crăciunul este sărbătorit. Fie că îl cheamă Moș Craciun, sau Viejo Pascuero, bătrânelul aduce cadouri.

Din fiecare casă nu lipsesc decorațiunile, cina de Crăciun, bradul, sau cadourile. Sărbătoarea este celebrată atât la catolici, ordodocși sau protestanți pe 25 decembrie. În fiecare țară există tradiții specifice, în ziua de Crăciun.

Marea Britanie

Pe parcursul întregii luni decembrie, englezii îşi trimit cărţi poştale cu urări tradiţionale. Ele sunt frumos decorate, pe care le afişează apoi în casele lor până în luna ianuarie.

O altă tradiţie britanică constă în ”crakers” de Crăciun. Sunt bomboane mari din hârtie strălucitoare, care ascund mici cadouri şi o coroniţă care este spartă (”crack).

Tot în Marea Britanie a debutat şi tradiţia ”Secret Santa”.

Prin tragere la sorţi, fiecare membru al unei familii, la muncă sau într-o comunitate devine un Moş Crăciun. Este un Moș Crăciun secret pentru o altă persoană, oferindu-i mici cadouri.

Fundaţia When You Wish Upon A Star organizează în scopuri caritabile o cursă iar participanţii sunt deghizaţi în Moş Crăciun.

Germania

Germania este ţara din care provine tradiţia Crăciunului şi în care există cele mai bune pieţe de Crăciun din lume.

Germanii sărbătoresc Crăciunul începând din 6 decembrie, odată cu Moş Nicolae, care vine să le aducă cadouri într-o sanie.

Nemţii au şi o prăjitură tradiţională, ”casa vrăjitoarei”, ce include pastă de migdale, pască şi fructe confiate.

Portugalia

În Ajunul Crăciunului, toată lumea participă la ”slujba cocoşului” (”missa do galo”). Fiecărui invitat la cină îi este oferită o portocală, în plus faţă de cadourile tradiţionale.

În sobă sau în şemineu arde un trunchi de măslin sau de castan, iar toţi invitaţii mănâncă ”Bacahlau Cozido”. Este un batog cu varză, cartofi şi ulei de măsline.

Urmează apoi 13 tipuri de desert, simboluri ale lui Iisus şi cei 12 apostoli.

Catalonia (Spania)

În regiunea spaniolă Catalonia, pe 24 decembrie, ”la nocha buena” este momentul în care regii-magi aduc cadouri copiilor.

Nuga este cea mai apreciată prăjitură de întreaga familie.

Spania

Ce fac milioane de spanioli în seara de 22 decembrie? Urmăresc cu sufletul la gură numerele extrase la Loteria De Navidad. Celebra şi extrem de populara loterie spaniolă de Crăciun.

Fiecare participant are o şansă din şapte pentru a câştiga un mic premiu. Însă lozul cel mare conţine unul dintre cele mai consistente premii din lume – 2,24 miliarde de euro.

Această loterie de Crăciun – denumită şi ”Gordo de Navidad” şi ”Sorteo de Navidad” – este organizată în fiecare an din 1812.

Grecia

Cu ocazia Crăciunului, grecii îşi decorează casele cu o mică barcă, emblema lor naţională. Pe 24 decembrie, oamenii merg la slujbă şi apoi mănâncă fructe uscate. Pe 25 decembrie ei sărbătoresc şi ziua morţilor.

Cu această ocazie, familiile merg la cimitir pentru a aduce omagii celor dispăruţi. Cadourile sunt aduse pe 1 ianuarie de sfântul Vasile.

Estonia

În fiecare an, de peste 350 de ani încoace, preşedintele estonian declară ”Armistiţiul de Crăciun”. Apoi, toată lumea merge la saună înainte de seara de Crăciun. Se mănâncă porc cu varză, pâine şi se bea bere.

Apoi, pentru a îmbuna spiritele, se lasă mâncare pe masă şi foc în vatră până dimineaţă.

Polonia

În Polonia, se sărbătoreşte sfântul Andrei (Andrzejki) cu o zi înainte de prima duminică a Adventului. Unele familii continuă ritualuri tradiţionale. Se umple cu ceară a broaştei unei uşi sau punerea de paie sub faţa de masă.

Copiii cântă colinde de Crăciun pe străzi, unde sunt amplasate iesle ale Mântuitorului. Iesele sunt construite pentru a avea două etaje. Unul pentru naşterea lui Iisus, altul pentru eroii naţionali.

Italia

În Italia, Crăciunul durează trei zile – din 24 decembrie până pe 26 decembrie. În această perioadă, italienii oferă dulciuri membrilor familiilor, vecinilor, colegilor şi prietenilor.

Cadourile sunt aduse de Moş Crăciun, Bobo Natale sau Gesy Bambino.

La Befana, o vrăjitoare emblematică, preia ştafeta pe 6 ianuarie – de sărbătoarea Regilor. Ea distribuie bomboane copiilor cuminţi şi bucăţi de cărbune celor ştrengari.

Suedia

Suedezii îşi decorează ferestrele cu sfeşnice multicolore. Pe 13 decembrie, de Sfânta Lucia, se defilează pe străzi şi se mănâncă Lussekatter, brioşe cu şofran. Sfânta Lucia este patroana luminii.

Sunt organizate procesiuni, unde participanţii, îmbrăcaţi în alb, ţin în mâini lumânări şi defilează în jurul şcolilor şi bisericilor.

Potrivit legendei, sfânta Lucia purta pe cap o coroană de lumânări. Corona îi permitea să continue să îi hrănească pe creştinii ascunşi în catacombele Romei antice.

În seara de Crăciun, fiecare cadou este însoţit de un mic sonet sau o poezie.

Japonia

În Japonia, rezidenţii nu celebrează Crăciunul, ci Anul Nou. Cu această ocazie, o masă foarte rafinată este organizată în casa şefului familiei.

Ingredintele, alese cu mare atenţie, sunt în general următoarele: homar, vin de orez, pâine cu peşte, portocale, castane coapte.

Mesele sunt decorate cu flori de crizanteme şi frunze de ferigă.

Canada

În Canada, are loc în fiecare an marea paradă de Crăciun unde copiii se întâlneasc cu Moş Crăciun. Copiii îi scriu din timp foarte multe scrisori.

În seara de Crăciun, canadienii păstrează lapte şi biscuiţi pentru Moş Crăciun, atunci când acesta trece pe la casele lor.

Rusia

În Rusia, Crăciunul e sărbătorit pe 7 ianuarie. Cu o zi înainte, oamenii merg la slujbă la biserică, apoi servesc o masă tradiţională. De la masă nu lipsesc gâsca umplută cu mere, votca şi ceaiul.

Apoi, sunt lăsate firimituri de pâine pe masă, pe timpul nopţii, în memoria defuncţilor. Copiii primesc cadouri în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, care le sunt aduse de Moş Gerilă.

Statele Unite

Deşi Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving) este cea mai importantă sărbătoare naţională în Statele Unite. Crăciunul are la rândul lui un loc extrem de important.

Cu această ocazie, americanii îşi decorează casele şi cutiile pentru scrisori cu mici acadele în culorile alb şi roşu.

Apoi, ei degustă o specialitate ancestrală, celebrul ”Egg Nog”, un lichior cu ouă bătute, scorţişoară şi nucşoară, simbol al convivialităţii.

Finlanda

În Finlanda, Crăciunul se celebrează de mai multe ori. Înainte de 25 decembrie, familiile, comunităţile religioase, sportive, grupurile de prieteni să organizeze mici petreceri împreună.

Finlandezii beau ”Glog”, un vin fiert tradiţional, aromat cu diverse condimente, iar tinerii dansează şi se distrează.

De Crăciun, Moşul, venind din Laponia, trece pe la fiecare casă, pentru a lăsa cadouri pentru copii.

Mexic

Din 16 până pe 24 decembrie, în sate, este organizată sărbătoarea Posada. Sătenii trec de la o casă la alta pentru a cere ospitalitate.

Este o modalitate de a recrea călătoria lui Iosif şi a Mariei din Nazareth până în Beetlem.

În timpul festivităţilor, oamenii se roagă, reconstituie scena Naşterii Domnului. Copiii sunt invitaţi să deşire celebrele ”pinata” cu lovituri de bâtă, pentru a mânca apoi dulciurile.

Filipine

Filipine reprezintă una dintre cele mai însemnate ţări catolice din Asia. În fiecare dimineaţă, în cele nouă zile care preced Crăciunul se celebrează mesa cocoşului.

Este denumită astfel pentru că începe la ora 04.00.

În fiecare seară, în faţa fiecărei case este aprins un ”parol”. Adică un felinar în formă de stea, ce reaminteşte de David, care i-a ghidat pe regii-magi.

Irlanda

În Irlanda, Moş Crăciun primeşte o bere Guinness, un pahar de whisky sau pateu cu carne. Irlandezii au sărbătoarea în sânge.

Festivităţile încep în barurile locale încă din seara de 24 decembrie. Se stă la bar până când se face ora pentru slujba de la miezul nopţii.

Sărbătorile continuă până pe 26 decembrie inclusiv, care este la rândul ei o zi de sărbătoare – Stephen’s Day.

Irlandezii petrec acea ultimă zi liberă luând cina în familie. Apoi continuă distracţia în cluburi şi baruri.

Franţa

Celebra ruladă ”Bûche de Noël” (”Buturuga de Crăciun”) ar proveni din Franţa. Însă, timp de mai multe secole, francezii foloseau o altfel de buturugă, pe care nu o mâncau.

Ei pun o buturugă mare în sobă la întoarcerea de la slujbă, alături de resturile din alți ani.

Era o modalitate de a marca trecerea într-un nou an. Cenuşa acelei buturugi speciale era păstrată, adeseori presărată cu sare, vin, aghiasmă şi chiar miere.

Motivul: pentru a fi dispersată apoi în diverse locuri din gospodărie, pentru a apăra familia şi a-i aduce prosperitate.

În schimb, celebra ruladă este o prăjitură delicioasă în forma unei buturugi tradiţionale. Este ornată cu mici decoraţiuni de Crăciun.

Se spune că a fost preparată pentru prima dată de un cofetar francez la Paris în anul 1834.

Cum îl cheamă pe Moș Crăciun în alte limbi

Afghanistan – Baba Chaghaloo

Albania – Babadimri

Anglia – Father Christmas

Africa de Sud – Vader Kersfees

Armenia – Gaghant Baba

Brazilia – Papai Noel

Bulgaria – Dyado Koleda

Chile – Viejo Pascuero

Danemarca – Julemanden

Egipt – Papa Noël

Finlanda – Joulupukki

Franta – Père Noël

Germania – Weihnachtsmann sau Nikolaus

Grecia – Άγιος Βασίλης-Άyos Vasílis

Ungaria – Mikulás

Iran – Baba Noel

Irlanda – Daidí na Nollaig

Italia – Babbo Natale

Lituania – Kalėdų Senelis

Malta – San Niklaw

Mexic – El Niñito Dios

Norvegia – Julenissen

Polonia – ¦więty Mikołaj

Portugalia – Pai Natal

Rusia – Ded Moroz

Scotia – Daidaín na Nollaig

Serbia si Bosnia si Hertegovina – Deda Mraz

Spania – Papá Noel si San Nicolás

Suedia – Jultomten

Statele Unite ale Americii – Santa Claus

Turcia – Noel Baba

