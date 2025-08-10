Administrație
Alba Iulia: 48 de ore fără apă potabilă în zona centrală a municipiului, din 10 august, ora 23.00. LISTA străzilor afectate
Compania Apa CTTA Alba anunță că duminică, 10 august, la ora 23.00, vor începe lucrări de remediere a unei avarii majore la conducta principală de transport a apei potabile, în zona străzii Decebal.
Intervenția va dura aproximativ 48 de ore, timp în care locuitorii mai multor cartiere vor rămâne fără apă. Furnizarea apei va fi întreruptă pentru zona unde se fac lucrările, începând de duminică 10 august de la ora 22,30.
Lista străzilor afectate
Pe durata lucrărilor, alimentarea cu apă va fi oprită pe:
-
Octavian Goga
-
Miron Costin
-
Dimitrie Cantemir
-
Traian
-
Basarabiei
-
Mihai Viteazul
-
Piața Națiunii
-
Nicolae Titulescu
-
Decebal
-
Nicolae Bălcescu
-
Bucovinei
-
Calea Moților (tronson Doinei – Ardealului)
-
Vasile Alecsandri
-
Henri Coandă
Operatorul de apă a mobilizat o echipă care va lucra continuu, într-o singură etapă, pentru a limita zona afectată și pentru a reduce disconfortul locuitorilor.
Avertisment pentru locuitori
Faceți provizii de apă înainte de oprire: Reprezentanții Apa CTTA recomandă locuitorilor să își asigure rezervele necesare de apă potabilă pentru cele două zile de întrerupere.
Posibile probleme la reluarea furnizării: La repornirea rețelei, pot apărea creșteri temporare ale turbidității apei. În aceste cazuri, este indicată folosirea apei doar pentru uz menajer.
Orice perturbare a furnizării trebuie anunțată imediat la:
-
0258 834 501
-
Dispecerat Alba Iulia: 0258 810 463 / 0723 212 647
Modificări posibile în funcție de situații neprevăzute
Operatorul anunță că durata lucrărilor și lista străzilor afectate pot fi ajustate dacă apar probleme tehnice suplimentare. Orice schimbare va fi comunicată public de APA CCTA
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.