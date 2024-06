FOTO: Elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, în tabăra de instrucție de vară. Ce activități le-au pregătit instructorii

Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat, în perioada 21 – 27 iunie, la tabăra de instrucție de vară desfășurată la Tărlungeni, în județul Brașov. În tabăra de instrucție, elevii și-au testat și antrenat abilitățile, au încercat să se adapteze la noi medii și provocări și să îşi contureze un traseu profesional.

Timp de o săptămână, instructori din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov le-au pregătit activități practic-aplicative de instrucție sanitară, instrucția tragerii cu arma, topografie militară, apărare CBRN, experimentarea traiului în condiții de izolare sau educație fizică militară.

De asemenea, pentru o zi elevii colegiului militar s-au aflat la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” unde le-au fost prezentate facilitățile și sălile de specialitate utilizate în procesul educațional al viitorilor ofițeri.

La finalul taberi de instrucție, elevii au conturat și câteva impresii.

„A fost un privilegiu să pot participa la tabăra de instrucție organizată în Tărlungeni unde am petrecut zile frumoase alături de colegii mei, în mijlocul naturii, antrenați în activități diverse coordonate de instructori de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

În fiecare zi, am avut ocazia să punem în practică ceea ce am învățat la orele de pregătire militară: ne-am orientat în teren folosind harta, busola, elementele din natură și calculând distanțe, am construit adăposturi în pădure, am elaborat planuri tactice de acțiune într-o situație combat, am simulat existența unui pericol CBRN și am folosit mijloace de protecție, am acordat primul ajutor, am participat la ședințe de tragere cu armamentul airsoft, ne-am antrenat fizic prin concursuri sportive și exerciții specifice educației fizice militare.

Instructorii au fost deschiși întrebărilor și curiozităților noastre, venind cu experiența și cunoștințele lor și îndrumându-ne totodată să lucrăm în echipă pentru a eficientiza procesul de învățare. Într-una din zile, am avut un program mai relaxant, cu vizite la principalele obiective turistice din Brașov. Cele mai solicitante mi s-au părut marșurile și drumețiile, însă frumusețea peisajelor, aerul proaspăt de munte și compania colegilor au compensat efortul depus.

În ultima zi a taberei am vizitat Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, unde am testat noile simulatoare de zbor și am interacționat cu studenți de la toate specializările academiei. Am aflat ce presupune a fi pilot militar, controlor de trafic aerian, meteorolog sau personal nenavigant, atât la nivel medical, de cunoștințe ori abilități, cât și sub aspectul condițiilor și mediului de lucru. Cu siguranță, această experiență ne va ajuta în procesul de orientare profesională”, a mărturisit elev plutonier adjutant Flavius Taflan.

„Tabăra de instrucție a fost o experiență inedită, care ne-a oferit șansa de a experimenta unele dintre cursurile pe care le urmează studenții Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” și ne-a pus în temă în ceea ce privește viitorul nostru în cariera militară, oferind condiții asemănătoare cu cele întâlnite în exercițiile tactice aplicative. Marșurile pe care le-am executat ne-au demonstrat că viața în cariera militară nu implică numai eforturi psihice, ci și fizice, pentru o armonie a minții, trupului și sufletului, pe care trebuie să le dezvoltăm simultan pentru a atinge mereu potențialul nostru maxim.

Vizita noastră la Academia Forțelor Aeriene ne-a pus în locul colegilor noștri mai mari, studenți, unii din ei chiar absolvenți ai instituției noastre. Am avut oportunitatea de a vedea și chiar experimenta simulatoarele de zbor și de tragere cu armamentul infanteriei, ne-au fost prezentate simulatoare de control trafic aerian, am fost introduși în domeniul tehnicii de apărare antiaeriană și am vizitat laboratoarele instituției.

De asemenea, am servit masa la popota academiei, simțindu-ne precum niște proaspeți boboci intrați pe porțile instituției. Pot descrie această experiență ca una absolut necesară în drumul oricărui elev militar, deoarece prezintă aspectele vieții militare într-un context complet diferit de cel cotidian”, a spus elev sergent Brian Andrea.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

foto: elev sergent Mario Vale

