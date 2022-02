FOTO: În 15 martie încep lucrările de modernizare a Podului Minciunilor din Blaj. Noul pod ar urma să fie finalizat în acest an

Vacile unui polițist al IPJ Alba din Baia de Arieș au fost motivul unui proces pe rolul Judecătoriei Câmpeni, proces care s-a finalizat în urmă cu câteva zile.

Mai exact, trei vaci ce aparțin polițistului Vasile B. au fost găsite în mijlocul orașului Baia de Arieș și drept urmare acesta a fost amendat de către poliția locală. Însă acesta a contestat amenda și un proces s-a desfășurat pe rolul instanței din Câmpeni. O primă decizie a venit în data de 20 ianuarie 2022.

Motivarea instanței a fost făcută public în urmă cu câteva zile.

Potrivit motivării instanței, în ziua de 31 iulie 2021 pe strada 22 Decembrie a lăsat nesupravegheate un număr de 3 bovine aflate în proprietatea sa, acestea păşteau pe spaţiul public, fiind nesupravegheate, punând în pericol siguranţa cetăţenilor şi circulaţia autovehiculelor, se arată în motivarea instanței.

Drept urmare un agent al primăriei Baia de Arieș l-a amendat pe acesta. Procesul verbal cu amenda a fost trimis prin poștă.

În apărarea sa, polițiștul a spus că ”nu a ştiut de fapta imputată, la data şi ora contravenţiei nu a fost la „ciupercă”, procesul verbal i-a fost comunicat doar prin poştă. Arată că pe procesul verbal, la rubrica „menţiuni” nu este consemnat nimic şi că dacă ar fi primit personal procesul verbal, susţine că ar fi contestat faptul că acele bovine păşunau pe domeniul public. Precizează că deţine un număr de 50 de bovine, având una dintre locaţii împrejmuită cu gard electric, iar dacă acele bovine ar fi părăsit gardul electric, ar fi parcurs o distanţă de peste un kilometru, trecând peste zeci de proprietăţi până la „ciupercă”, fără să creeze nici o problemă traficului de persoane sau autovehicule”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii au precizat că polițistul are mai multe procese înregistrate pe rolul instanței. De asemenea aceștia au mai precizat că: ”Petentul nu a probat faptul că a luat toate măsurile unui crescător de animale diligent pentru preîntâmpina plecarea bovinelor din zona îngrădită ( ex. suprafaţă de teren suficientă pentru cele 50 bovine, hrană îndestulătoare, gard electric montat corespunzător, verificat în ziua incidentului asupra funcţionalităţii lui etc.)

Sancţiunea avertismentului nu este aptă să conducă la îndreptarea conduitei petentului având în vedere numărul mare de fapte contravenţionale săvârşite de către petent, înregistrate pe rolul Judecătoriei Cîmpeni ( unele soluţionate definitiv, pentru care a fost înlocuită sancţiunea amenzii cu cea a avertismentului) calitatea acestuia de poliţist, care are obligaţia de a oferi un exemplu de comportament pentru ceilalţi cetăţeni, motiv pentru care instanţa va respinge solicitarea de înlocuire a sancţiunii amenzii cu avertisment”, se arată în decizia instanței.

Judecătorii au anulat în parte procesul întocmit de agentul primăriei, din motiv că a fost trecută suma minimă pe care polițistul trebuie să o plătească sub formă de amendă.

Drept urmare, aceștia au anulat o parte din procesul verbal, dar, polițistul trebuie să plătească 100 de lei, amendă pentru ca trei vaci au umblat prin Baia de Arieș.

Sentința nu a fost definitivă.

