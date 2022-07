FOTO: Mașină de la Poliția Autostrăzi, lovită de un TIR pe A10. Polițiștii interveneau la un accident grav

Fostul premier japonez, Shinzo Abe, a murit după ce a fost împușcatpe la spate, în timpul unui eveniment electoral. Conform televiziunii publice japoneze NHK, Abe prăbușit sângerând, iar un suspect a fost arestat.

Glonțul care l-a ucis pe fostul lider japonez Shinzo Abe a intrat „suficient de adânc încât să-i ajungă la inimă”, au declarat vineri medicii de la Universitatea Medicală Nara, într-o conferință de presă.

Medicii nu au putut opri sângerarea, au adăugat oficialii medicali.

Fostul premier a fost transportat la spital în stop cardiorespirator, o expresie folosită frecvent în presa japoneză atunci când o persoană nu mai este în viață, dar decesul nu a fost confirmat oficial, conform BBC și The Guardian.

Shinzo Abe este cel mai longeviv premier al Japoniei și s-a retras din funcție în 2020, invocând motive de sănătate. În Japonia, incidentele cauzate de armele de foc sunt foarte rare, iar violențele politice inexistente.

Around 11:30 am on the 8th, Ex-Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who was giving a speech on the street, was shot with a shotgun in front of Kintetsu Yamato-Saidaiji Station in Nara City.

Two gunshots during the speech by former Prime Minister Abe, the scene is noisy pic.twitter.com/AzCvbCAwN9

— World News 24 (@DailyWorld24) July 8, 2022