FOTO: Practicanții de taekwondo de la Revolution Academy Alba Iulia, premiați pentru rezultate excelente în 2019

Anul competițional 2019 s-a încheiat pentru clubul de taekwondo și kickbox – Revolution Academy cu o ceremonie de premiere pentru luptătorii de taekwondo.

Clubul din Alba Iulia a reușit într-un an de zile să puncteze mai multe performanțe notabile. Practicanții de taekwondo au reușit să aducă acasă, de la campionate naționale, dar și de la competiții europene, mai multe medalii de aur și chiar un loc de vicecampion.

Sâmbătă, 21 decembrie, la Sebeș, clubul și-a premiat practicanții de taekwono pentru rezultatele remarcabile pe care le-au obținut în anul 2019.

Printre rezultatele obținute în acest an amintim: trei medalii de aur și una de bronz la Cupa României desfășurată la Iași, o medalie de aur, una de argint și una de bronz la Campionatul Internațional de la Bratislava, un loc trei la Campionatul Balcanic din Bulgaria și titlul de vicecampion la Campionatul european de copii.

De asemena, în 2019, clubul și-a trecut în palmares multiple medalii la campionatele naționale desfășurate pe tot parcursul anului.

”A fost un an competițional încărcat, dar am reușit oriunde am mers să reprezentăm cu succes județul Alba și chiar România. Le reamintesc părinților că taekwondo este un sport de contact olimpic. La Revolution Academy încurajăm mișcarea, practicarea unui sport într-un mediu controlat și dezvoltarea copiilor.

De asemenea, la grupele de kickbox, care sunt adresate adolescenților și adulților promovăm practicarea unui sport de contact pentru dezvoltarea fizică și mentală, dar și pentru autoapărare.

Îi așteptăm în 2020, alături de noi pe cei care doresc să practice kickbox sau taekwondo în Alba Iulia și Sebeș”, a declarat Alin Moldovan, antrenorul Revolution Academy pentru Alba24.ro.

sursă foto: Facebook – Adrian Bogdan

Vezi cele mai interesante video Alba24.ro