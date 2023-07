FOTO: Primul zbor al unei aeronave pe deasupra orașului Alba Iulia. Celebrul dirijabil Graf Zeppelin făcea înconjurul planetei

Primul zbor al unei aeronave pe deasupra orașului Alba Iulia s-a produs în 1929 și a fost reflectat de presa locală.

Era vorba despre Graf Zeppelin, un dirijabil celebru în epocă. Aparatul venea din Germania și făcea turul lumii, într-un zbor istoric.

”Aeronava Graf Zeppelin din Germania, într-un zbor mai lung, a trecut miercuri seară la ora 6 fics drept peste orașul nostru.

Frumosul sbor al impozantei nave de aluminiu – primul de acest fel pe la noi – a produs senzație plăcută la toți câți l-au văzut.

Aeronava a venit dinspre Sibiu și se îndrepta spre Cluj” a scris ziarul Alba Iulia, după eveniment.

Articolul din ziarul local a fost scos la lumină de reprezentanții Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale.

Cel mai probabil, a fost un eveniment important în oraș. Aparatul strălucitor, care a plutit peste oraș, trebuie să fi lăsat o amintire unică.

Primul zbor complet în jurul lumii a trecut pe deasupra orașului Alba Iulia

În 1929, dirigibilul german LZ 127 Graf Zeppelin a efectuat unul dintre cele mai notabile trasee aeriene din istorie, cunoscut sub numele de „Traseul mondial al Graf Zeppelin” (World Flight of the Graf Zeppelin).

Acesta a fost primul zbor complet în jurul lumii realizat de un aeronavă.

Zborul a fost un eveniment spectaculos și unul dintre cele mai mari succese ale aviației la acea vreme.

Aeronava, sub comanda căpitanului Hugo Eckener, a decolat din Friedrichshafen, Germania, pe 7 august 1929.

În timpul călătoriei sale în jurul lumii, Graf Zeppelin a parcurs aproximativ 49.618 de kilometri (30.760 mile) și a făcut escală în mai multe orașe importante.

În timpul călătoriei sale în jurul lumii în 1929, Graf Zeppelin a traversat și a survolat Europa. După ce a plecat din Germania, aeronava a urmat un traseu către est, traversând Europa, și apoi a continuat spre est peste Asia și Pacific.

Deși nu există opriri specifice menționate în Europa în timpul acestei călătorii, Graf Zeppelin a traversat cerul multor țări europene, lăsându-și urme în istoria aviației civile.

Traseul său din Europa ar fi inclus țări precum România, Germania, Elveția, Italia, Franța, Spania, Marea Britanie, Olanda și altele.

Călătoria în jurul lumii a lui Graf Zeppelin a fost un eveniment semnificativ și a captat atenția întregii lumi, ceea ce a consolidat prestigiul și popularitatea dirijabilelor și a aviației civile în general în anii 1920 și începutul anilor 1930.

Dirijabilul a fost retras din serviciu după dezastrul Hindenburg din 1937 și casat pentru producția de avioane militare în 1940.

