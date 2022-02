FOTO ȘTIREA TA: Mesajul unei familii de refugiați care au fost cazați la un hotel din Alba Iulia

O familie de refugiați ucraineni care au fost cazați la un hotel din Alba Iulia și-au exprimat recunoștința printr-un mesaj ce amintește de solidaritate.

“Ukraine loves Romania!

Thank you for your support!”

este mesajul pe care l-am primit de la o familie de refugiați pe care am găzduit-o în hotelul și în restaurantul nostru.

Luna februarie este despre dragoste, iar acum cea mai importantă dragoste este cea între țări. Suntem datori să ajutăm: pentru oameni, pentru democrație, pentru pace!”, au scris reprezentanții Hotel ”Transilvania” din Alba Iulia, pe Facebook.

