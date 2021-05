FOTO: Un ȘACAL a atacat o stână de oi, la Ocna Mureș. Șase oi au fost sfâșiate de animal, în timpul nopții

Un cetățean din Alba Iulia, care locuiește în Germania, a transmis pe adresa redacției o serie de nemulțumiri pe care le are în raport cu autoritățile românești.

Acesta a încercat să își schimbe pașaportul, pe cale să expire.

S-a dovedit însă a fi o misiune imposibilă.

Mai jos, mesajul acestuia, trimisă redacției Alba24:

„În sfârșit, cu ce să încep?

În data de 06.05.2021 am constatat că pașaportul meu (cu rezidență în Germania) expiră la data de 16.06.2021.

Evident că prima dată am sunat în România, să întreb ce opțiuni am. Am sunat la Alba Iulia, la pașapoarte.

”Da”… așa mi s-a răspuns în România la o instituție. Plus minus, mă așteptam. Asta e. Deloc serviabil stimabilul.

Următorul telefon a fost la Consulatul Român din München. După o lungă perioadă de așteptare, cu un robot IMBECIL și după multe taste apăsate am intrat pe linia de așteptare. Eram al șaselea la rând.

În sfârșit, am vorbit cu o doamna, mi s-a comunicat ce acte trebuie să pregătesc și am fost înștiințat că voi primi un email cu toate informațiile necesare. Zis și făcut. Am primit email-ul, cu linkuri, conturi de creat…

Am completat tot ce era necesar, online, după care urma să îmi fac programare.

Toate acestea s-au întâmplat în 06.05.2021. Surpriză… Nu sunt disponibile programări până în…atenție, 30.06.2021.

Am intrat în panică, evident. Nu am putut să cred ce citesc pe internet, pe site-ul Consulatului Român la München.

Următoarea zi, 07.06.2021, am sunat iarăși. Să întreb de ce nu pot face programare ”on line” și să încerc să fac telefonic. Evident, după alte 45 de minute petrecute la telefon, apăsând taste pentru aceleași întrebări imbecile, am reușit să vorbesc cu o duduie.

Mi s-a comunicat încă odată că nu sunt programări disponibile și că trebuie să aștept. Nu am putut să cred că în 2021, nu poți obține o programare online, chiar și peste 3 luni, dar ăsta este sistemul românesc.

Am sunat la ambasada, la Bonn, să obțin mai multe informații. Să întreb ce e de făcut dacă eu nu obțin o programare până îmi expiră pașaportul. Același răspuns, să așteptați.

Singura varianta primită de la München și Bonn a fost să intru ZILNIC pe site și să tot încerc, poate poate renunță cineva și primesc și eu programare.

Mi-am permis să sun și la minister (MAE), să întreb ce se întâmplă. De ce nu pot face o programare, chiar și peste 3-6 luni.

Mai mult de atât, bugetarul de la București mi-a reproșat că m-am trezit prea târziu, în 06.05.2021 că urmează să îmi expire pașaportul în 16.06.2021.

”Nu aveți ce face decât să așteptați, poate obțineți o programare. Mai încercați”.

Nu pot să cred că în 2021 sistemul funcționează atât de PROST!!!

Mai jos atașez mesajul care apare pe site în momentul în care vreau să fac programare.

”Nu sunt locuri libere în perioada solicitată. Deoarece este posibil că unele persoane să renunțe la programări, vă sugerăm să verificați periodic disponibilitățile existente.

Programul de lucru cu publicul este momentan configurat până la data de 30.06.2021. Pentru a vă programa ulterior datei de 30.06.2021, vă rugăm să reveniți mai târziu.

Serviciul consular solicitat se efectuează numai pe bază de programare online pe www.econsulat.ro.”

Mesajul ăsta apare indiferent de data pe care o selectezi.

Cu alte cuvinte din data de 16.06.2021 nu mai dețîn un act de identitate valid, nu mai pot circula între satele mebre UE, și pe toți îi doare-n…

Mai încercați…

Sunt în Germania din 2010 și până luna asta nu m-am gândit NICIODATĂ să aplic pentru cetățenie. Nu m-a interesat. În urma discuțiilor și interacțiunilor cu sistemul romanesc m-am decis. Am să aplic pentru cetățenie.

DE CE?!? Doar că să nu mai am NIMIC de-a face cu statul român. E trist dar asta e realitatea.

Când un cetățean român se gândește la cetățenia statului de domiciliu doar pentru a evita interacțiunea cu sistemul românesc e de plâns.”