FOTO-VIDEO: Lupte aprige la Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei. Blindatele rusești au intrat pe străzi

La Harkov, al doilea mare oraș din Ucraina, se dau lupte grele de stradă. Blindate rusești au intrat până în zona central a orașului.

Este a patra zi a invaziei.

Duminică, guvernatorul local a anunţat pătrunderea vehiculelor ruse de luptă. Oleh Synehubov, șeful Administrației Regionale de Stat Harkiv, i-a îndemnat pe locuitorii orașului din est să stea în adăposturi și să nu plece nicăieri.

Battles on the Sapernaya Street in #Kharkiv pic.twitter.com/9lsgMZ9t0i

— NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022