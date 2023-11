FOTO: Volei Alba Blaj a învins CSM Constanța, scor 3-0. Partida disputată în Sala Polivalentă, dominată de campioana României

Volei Alba Blaj a învins sâmbătă, pe teren propriu, pe CSM Constanța, scor 3-0 (25-21, 25-15, 25-13), într-un meci din cadrul etapei a opta a Diviziei A1 la volei feminin.

Partida din Alba Blaj Arena a fost dominată de campioana României, care cu excepția primului set, în care echilibrul s-a menținut până la scorul de 16-16, a controlat clar jocul, într-un meci ce a durat 67 de minute. De altfel, antrenorul Stevan Ljubičic și-a permis să-i ofere debutul în DA1F mezinei lotului, Daria Ocenic (14 ani și 4 luni), după debutul din cupele europene, produs în urmă cu o lună și jumătate.

Isidora Kockarević, cu 13 puncte, a fost cea mai bună marcatoare de pe teren, urmată de Katarina Jović și Teodora Iancu (CSM Contanța), ambele cu câte 11 puncte și Anneclaire Ter Brugge, cu 10 puncte. Raisa Ioan a înregistrat cel mai bun indice statistic în acest joc, centrul blăjean încheind partida cu 9 puncte.

Volei Alba Blaj, antrenor Stevan Ljubicic (conform zonelor ocupate în teren): Iarina Axinte 6p. (2 ași, 2 blocaje), Raisa Ioan 9p. (1 as, 2 blocaje), Anneclaire Ter Brugge 10p. (3 blocaje), Katarina Jović 11p. (1 as), Jovana Kocić 7p. (5 blocaje) – Britt Rampelberg (libero), Andra Cojocaru (libero). Au mai jucat: Paula Partnoi 1p. (1 as) și Daria Ocenic.

Cu șase victorii și două înfrângeri, Volei Alba Blaj ocupă locul 3 în clasament, la egalitate de puncte (19) cu CSM Târgoviște (locul 2) și la un punct în spatele liderului Rapid București.

În etapa viitoare, Volei Alba Blaj va juca tot pe teren propriu, sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 18:00, când va primi, în Alba Blaj Arena, vizita echipei Știința Bacău. Meciul ar fi trebuit să se dispute în deplasare, dar a fost mutat la Blaj, deoarece Sala Sporturilor din Bacău este ocupată cu un alt eveniment, urmând ca în retur să se joace la Bacău.

Până atunci, campioana României va juca miercuri, 29 noiembrie, de la ora 19:00, în Liga Campionilor, în Alba Blaj Arena, împotriva campioanei Ucrainei, SC Prometey Dnipro, în Grupa E a Ligii Campionilor.

sursa, foto: Volei Alba Blaj

