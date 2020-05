Fotograf sportiv din Alba Iulia, felicitat de britanici. Cosmin Nistor s-a izolat într-un azil din Bristol ca să ajute bătrânii

Un albaiulian care locuiește la Bristol a primit felicitări pe pagina de Facebook a Great Britain MiniFotball Union pentru implicarea sa în ajutorarea persoanelor în vârstă, cele mai expuse riscului în cazul unei infectări cu noul coronavirus.

Cosmin Nistor este unul dintre fotografii șefi ai Uniunii, dar și administratorul unui cămin de vârstinici.

În data de 20 martie, Cosmin și colegii săi au decis să se izoleze în interiorul căminului, pentru a reduce riscul îmbolnăvirii acestora.

”Unul dintre fotografii șefi ai MiniFootball Union, Cosmin Nistor, s-a mutat în căminul de vârstnici unde lucrează, jonglând cu meseria de administrator și ajutând la îngrijirea pacienților în vârstă, atunci când este nevoie.

Cosmin, care s-a născut în România, dar acum locuiește la Bristol – Anglia, a optat să fie pus în carantină în incinta casei de bătrâni unde lucrează, pentru a reduce riscul de a răspândi virusul printre rezidenții care locuiesc acolo.

Am dori să profităm de ocazie pentru a-l saluta pe Cosmin și pentru fiecare alt lucrător cheie din Marea Britanie pentru eforturile lor herculiene în această perioadă dificilă, mulțumesc” – acestea sunt cuvintele de pe pagina de Facebook a GB MiniFotball Union, adresate lui Cosmin.

Cosmin a plecat acum patru ani din Alba Iulia, în Anglia. Acolo a devenit unul dintre fotografii șefi ai Uniunii dar este și administratorului unui cămin de bătrâni. El a fost colegul nostru de redacție și a lucrat și la Asociația Județeană de Fotbal.

Așa că l-am abordat pentru câteva întrebări:

Reporter: Ce presupune rolul tău la Great Britain Minifootball Union?

Cosmin Nistor: În cadrul Great Britain Minifootball Union (GBMFU) sunt chief photographer, unde sunt prezent la cea mai mare parte a competițiilor importante, la o parte din meciurile naționalei Angliei și la prezentarea sponsorilor oficiali.

De asemenea am o mică parte de implicare în zona organizatorică și tehnică, deoarece fac parte din comitetul executiv al uniunii și am drept de vot.

Au ales să fiu implicat în această parte din pricina experienței mele anterioare în ceea ce privește sportul: am lucrat în cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba. Trebuie să specific că aici lucrez că voluntar și o fac doar din pasiunea care o port acestui sport și din pricina prieteniei mele strânse cu președintele Mark Staines.

Sunt și administrator la un azil de oameni în vârstă cu diferite probleme fizice sau psihice.

R.: Te-ai izolat voluntar acolo din 20 martie. Ce te-a determinat să îți pui la bătaie timpul și resursele pentru a face acest lucru?

Cosmin Nistor: Urmărind știrile din Romania și cele internaționale, am conștientizat că e cel mai sigur în a alege să intru și eu în carantină alături colegii mei. La azilul unde lucrez, am oprit accesul familiilor și al altor persoane din afara companiei pe data de 13 martie și eu, împreună cu colegii mei am intrat în carantină pe data de 20 martie, cu 4 zile înainte de anunțarea oficială a carantinei în Marea Britanie.

Practic, de la acea data, nimeni nu mai intrat sau ieșit din perimetrul proprietății, decât dacă este o urgență majoră.

În ceea ce privește resursele, compania la care lucrez, Cedar Care Homes, ne-a oferit tot suportul și necesarul pentru a fi cât mai confortabili și apți de muncă pe toată perioada carantinei și un mic spor financiar pentru a fi motivați. Practic, avem tot ce ne trebuie, doar să avem putere de muncă.

Unul dintre cele mai mari imperimente e poate că dormim la comun, pe saltele gonflabile și odihna nu se compară cu cea de acasă, deoarece odată ce deschizi ochii când te trezești, ești la muncă și trebuie să fii gata de acțiune.

De asemenea avem un suport incredibil de mare din partea familiilor. Desi o parte au fost puțin sceptici la început, odată cu timpul și cu agravarea situației în Marea Britanie, Europa și nu numai, sunt toți alături de noi.

Zilnic primim telefoane de susținere, carduri cu felicitări pentru toată lumea din interior și mici atenții, de la flori, la cutii de ciocolată sau fructe. Suntem practic niște mici super eroi pentru familiile persoanelor de care avem grijă.

R.: De cât timp ai plecat din Romania?

Cosmin Nistor: În data de 31 iunie, voi împlini 4 ani în Anglia.

R.: Ești legat de Alba? Cât de des te întorci acasă?

Cosmin Nistor: Fără îndoială, că oricare persoană plecată departe de casă, mă compleșește o emoție specială din momentul în care intru în România.

Vin cam odată pe an și atunci evit să îmi anunț părinții oficial când vin, pentru că stiu că au foarte mari emoții știindu-mă pe un drum atât de lung.

Trăim într-un oraș atât de frumos, oraș cu care mă mândresc ori de cate ori sunt întrebat. Dacă ar trebui să aleg un loc preferat, aș opta pentru celebra noastră cetate, deoarece tot timpul e o plăcere să te plimbi alături de persoanele dragi prin această adevărată comoară a orașului Alba Iulia.

