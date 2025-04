George Simion a plecat de la prima dezbatere electorală organizată la Palatul Cotroceni. Declarațiile celorlalți candidați

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a plecat de la prima dezbatere electorală organizată la Palatul Cotroceni.

George Simion a ajuns la dezbaterea organizată la Palatul Cotroceni de Digi 24 cu un buchet de flori pentru contracandidata lui, Elena Lasconi.

„Dintre toți candidații care sunt prezenți aici, este singura care chiar a fost votată de români și chiar trebuia să meargă la confruntarea finală cu domnul Călin Georgescu”, a spus Simion, potrivit Mediafax.

El a anunțat apoi că pleacă de la dezbatere.

„Nu este normal ce s-a întâmplat, iar felul în care a fost călcată în picioare democrația și cum s-a desfășurat această campanie electorală m-a făcut să mă decid că, din respect pentru democrație și pentru vocea poporului, nu pot să girez această dezbatere electorală și, din respect pentru omul care trebuia să fie aici și omul care a fost ales de către români, eu în această săptămână voi fi în țară. Vă mulțumesc și vă urez succes”, a adăugat Simion și a părăsit dezbaterea.

Nici candidatul independent Victor Ponta nu participă la dezbatere.

George Simion a scris apoi pe Facebook: „Nu legitimez lovitura de stat! Dreptate până la capăt! Alții trebuiau să fie candidații de la dezbaterea de la Cotroceni”.

În această săptămână sunt organizate la Palatul Cotroceni dezbateri televizate de către Digi 24, TVR și Antena 3.

Dezbaterea electorală de la Palatul Cotroceni: declarații

Crin Antonescu: „Cred că e de datoria tuturor, când cităm, să cităm exact, că tot nu e domnul plagiator aici”, declară luni seară candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, făcând referire la absența lui Victor Ponta de la dezbaterea electorală.

Elena Lasconi a declarat că nu va recunoaște Crimeea ca parte a Rusiei dacă va fi aleasă în funcția de președinte al României. Lasconi a răspuns unei întrebări în timpul unei dezbateri electorale. Varianta recunoașterii alipirii peninsulei a fost vehiculată de diplomați internaționali. „În calitatea mea de președinte, nu o să recunosc Crimeea ca parte a Rusiei (…) dacă aș fi președintele Ucrainei nu aș ceda un centimetru din țară”, a explicat Elena Lasconi. Candidata USR a mai spus că orice formulă de pace trebuie să fie acceptată de ucraineni.

A mai spus că dacă va ajunge președinte, Marcel Ciolacu nu va mai fi premier. ”Categoric nu o să fie premier cu mine președinte. A adus țara asta în gard”, a spus Lasconi.

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, spune că marea majoritate a urmăritorilor săi de pe TikTok și Instagram provin din Asia, deși acolo nu există interes pentru campania sa politică. El menționează că a sesizat instituțiile din țară și din străinătate în urmă cu două săptămâni asupra acestor aspecte, dar situația nu a fost lămurită.

”Pe contul meu de TikTok aveam 70.000 de urmăritori din România și ce postam acolo se ducea către oamenii aceștia, din România. Acum am 570.000, din care 500.000 din Asia. Și ceea ce postez eu pe contul de Instagram se duce preponderent în Asia, unde evident că nu există interes pentru campania mea politică. Autoritățile române ar fi trebuit să facă un lucru foarte simplu: să fie în legătură directă cu Meta, să fie în legătură directă cu TikTok și tipul acesta de chestiuni să le lămurească pe loc”, a spus Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Schimb dur de replici

Candidații la prezidențiale au fost întrebați cu ce majoritate și cu ce premier ar lucra.

Elena Lasconi: „Eu am fost foarte clară, cu Ilie Bolojan. Apoi am văzut că am fost plagiată. Toată lumea îl vrea pe Ilie Bolojan. Eu știu de ce am vrut asta, pentru că îl admir foarte mult, pentru că are zeci de ani de experiență în administrație (…), avem nevoie de un profesionist prim-ministru și cred că ar înțelege și PSD asta”.

Crin Antonescu: „Eu constat un fenomen pe care l-aș califica aproape de hărțuire. Hărțuirea domnului Bolojan. Există niște fani, niște candidați, mai mulți, doi sunt aici, doi au rămas, care îl aleargă, ca să spun așa pe domnul Bolojan, preferându-l mereu. Problema e că domnul Bolojan mă preferă pe mine.

Cu mine, președinte, spre deosebire de toți ceilalți contracandidați, România are stabilitate și va avea, pe tot timpul mandatului meu, un guvern pro-occidental, un guvern pro-european”.

Nicușor Dan: „În opinia mea, stabilitate cu deficit 9% și cu inflația pe care românii o au și o resimt în facturile pe care le plătesc, asta nu e stabilitate. Ca să răspund la întrebare, că văd că ne învârtim pe lângă întrebare, eu sunt o persoană care poate să lucreze cu oricine, și-a dovedit-o la Primăria Capitalei.

Eu cred că, de ani de zile, Partidul Național Liberal este exact ca în povestea aceea cu broasca, pe care, dacă o arunci în apă fierbinte, sare imediat înapoi, dar dacă dai focul mai mic și mai mic și mai mic, ajunge să fiarbă singură, apropiindu-se mai mult și mai mult de PSD. Cred că este o greșeală strategică pe care o face”.





