Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 din Aiud va fi reabilitată și extinsă. Cum va arăta clădirea

O serie de precizări legate de tot ceea ce trebuie să știe pensionarii în 2022, inclusiv noutățile din acest domeniu, au fost făcute publice de Casa Națională de Pensii.

Pensiile din România vor suporta modificări începând cu 1 ianuarie 2022.

Punctul de pensie crește, pensionarii cu venituri mai mici de 1600 de lei vor primi ajutor în prima lună a anului, pensionarii cu pensia mai mare de 4000 vor plăti contribuția de sănătate, iar pensiile militare vor fi majorate.

Mai jos, o serie de întrebări și răspunsuri la cele mai importante probleme ale oamenilor.

Se mai rețin contribuții de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii?

Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei.

Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

Vechimea în muncă: se mai poate cumpăra și în 2022?

Persoanele care vor să acopere perioadele în care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat pot face acest lucru până la finalul lunii august 2023.

Aflați aici detalii despre cum se poate plăti retroactiv contribuția la pensii.

Acestea trebuie să semneze un contract de asigurare socială cu casa de pensii și să plătească contribuția într-o singură tranșă sau în tranșe lunare până la data de 31 august 2023.

Vechime în muncă pentru pensie: Cine poate plăti retroactiv contribuția la pensii?

Potrivit OUG 163/2020, până la data de 1 septembrie 2023, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”.

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiții deosebite/speciale de muncă?

Potrivit prevederilor legale în vigoare perioada lucrată în grupa a II a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata în condiții deosebite de muncă după această dată, conferă următoarele drepturi:

majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condițiile în care persoana în cauza a lucrat cel putin 5 ani în aceste condiții;

majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 4 luni pentru fiecare an întreg lucrat în condiții deosebite de muncă (ulterior datei de 1 aprilie 2001), indiferent de stagiul de cotizare realizat în aceste conditii de muncă;

reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 luni pentru fiecare an întreg efectiv realizat în fosta grupa a II a de munca, respectiv în condiții deosebite de muncă. Reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 4 luni și 10 ani si operează doar în conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

Cum pot intra în posesia talonului de pensie?

Taloanele de pensie se transmit la domiciliul pensionarului, prin CN Poșta Română, indiferent de modalitate de plată a pensiei – card/cont bancar sau prin compania mai sus menționată.

Având în vedere faptul că pe aceste taloane sunt înscrise date cu caracter personal: codul numeric personal, venitul brut și net cuvenit pensionarului, demonstrează calitatea de pensionar, acestea nu pot fi înmânate decât titularului, sub semnătură, prin prezentarea cărții de identitate, sau mandatarului desemnat prin procura specială, pentru a evita folosirea datelor de pe cuponul de pensie sau chiar a cuponului de către alte persoane în scopuri oneroase.

În cazul în care aceste taloane nu sunt înmânate titularului, ele se întorc la casa teritorială de pensii.

În situația în care aveți nevoie de talonul de pensie pe luna respectivă și nu ați avut posibilitatea să intrați în posesia lui, puteți solicită casei teritorială de pensii eliberarea unei adeverințe care să dovedească calitatea de pensionar.

În atenția beneficiarilor de prestații care se acordă prin casele teritoriale de pensii și care se plătesc în cont curent sau cont de card:

Pentru persoanele care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Începând cu drepturile aferente lunii martie, taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioada de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii.

Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora.

După expirarea celor 24 de luni, documentele de informare vor fi transmise către casele teritoriale de pensii.

Când se achită pensiile prin cont curent sau cont de card?

În data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13 a fiecărei luni.

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit?

a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert.

b) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ;

c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, republicată;

d) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 24 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant.

h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

Cine mă poate informa cu privire la poprirea instituită pe drepturile de pensie?

Detalii cu privire la acest aspect sunt furnizate de către casa de pensii.

Ce este certificatul de viată și când trebuie transmis la casa de pensii care deține dosarul de pensie al persoanei domiciliate în străinătate?

Pentru a se evita efectuarea unor plăti necuvenite către beneficiari nerezidenți în România, a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie și/sau alte drepturi care se stabilesc si se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se utilizează certificatul de viata ca si instrument de verificare administrativa.

Astfel, dacă se solicita transferul drepturilor de pensie în străinătate, persoana în cauza este obligată să transmită anual formularul „Certificat de viata”.

Acest document constituie dovada pe baza căreia se continua plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți și trebuie transmis în luna noiembrie a anului în curs.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completa Partea B a Certificatului de viață, in fata unei autorități legale (instituții de asigurări sociale/pensii, autorități administrative locale, notari publici, etc) de pe teritoriul statului de domiciliu/ ședere permanentă. Autoritatea legala menționată certifica faptul ca Partea B a certificatului de viata a fost semnata personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului. Alte detalii AICI.

Certificat de viață DOCUMENTE:

Document: Certificat de viață RO EN

Document: Certificat de viață RO FR

Document: Certificat de viață RO DE

Ce este procura specială și ce trebuie să conțină?

Procura specială este un document pe baza căruia, printre altele, o altă persoană poate ridică pensia în numele titularului acelui drept de pensie. Într-un act normativ publicat vineri, Casa Națională de Pensii Publice stabilește ce informații trebuie să conțină procura specială și cât timp este această valabilă.

Ordinul Casei Naționale de Pensii Publice nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 401, din 15 iunie 2012.

Actul normativ reglementează condițiile în care poate fi emisă procura specială. Documentul este necesar în mai multe situații, printre care:

depunerea dosarului de pensie pentru o altă persoană decât titlularul,

încasarea pensiei sau ridicarea taloanelor de pensii de către o terță persoană (mandatarul) în numele titularului (mandant).

Potrivit ordinului publicat vineri, procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

numele, prenumele, cetățenia, dată și locul nașterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum și numărul și seria actului menționat;

numele, prenumele, cetățenia, dată și locul nașterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la dată emiterii procurii) al mandatarului, precum și numărul și seria actului menționat;

obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente și restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original, precum și a taloanelor de plata a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimației de transport etc.;

precizarea că mandatarul are toate obligațiile ce îi revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condițiilor în funcție de care a fost stabilită sau se plătește pensia, intervenită în situația titularului, în termen de 15 zile de la dată apariției acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidențele căreia se află.

În cazul în care nu este emis în limba română, documentul trebuie însoțit de o traducere legalizată în limba română.

Procura specială este valabilă o perioada de maximum 18 luni de la dată autentificării.

Autentificarea documentului se face:

de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, în cazul cetățenilor români sau străini stabiliți în străinătate

de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetățenilor români, cât și în cazul cetățenilor străini;

de către notarii publici dintr-o altă țară în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, în cazul cetățenilor români și străini stabiliți în străinătate.

În acest caz procura este valabilă numai dacă este însoțită de apostilă eliberată de către autoritatea competență, potrivit legislației naționale a statului din care emană documentul;

de către notarii publici dintr-o țară, în condițiile prevăzute în tratatele sau convențiile de asistență juridică bilaterală la care România este parte.

