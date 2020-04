În prima linie: Medicul din Alba Iulia, care luptă cu coronavirusul chiar dacă are un singur plămân

De peste două decenii stă în prima line a medicinei, la spitalul de boli infecțioase din Alba Iulia. Este vorba despre Corina Liana Maniu, care din cei 57 de ani de viața, 21 și i-a petrecut în slujba sănătății.

Acum, cu o pandemie de coronavirus care afectează și județul Alba, șefa secției de Infecțioase a Spitalului Județean din Alba Iulia este prinsă direct în lupta cu noul virus.

Chiar dacă în 21 de ani de muncă, mii de pacienți ”au trecut prin mâinile” Corinei Maniu, la un moment dat aceasta a inversat rolurile.

În urmă cu ceva timp, medicul din Alba Iulia a trecut printr-o operație complexă, în urma căreia a rămas fără un plămân și până de curând, aceasta a lucrat de la spital, dar a hotărât să își mute biroul acasă pentru o protecție mai bună.

Într-un interviu pentru PROTV, Corina Maniu a declarat: “Acum trei ani am fost operată pe plămân, m-am reîntors în secţia de boli infecţioase şi mi-am reluat activitatea. Nu am dat bir cu fugiţii, am ales să lucrez în continuare, nicio clipă nu m-am gândit să renunţ, în schimb m-am gândit să mă adaptez în sensul de a fi protejată.”

Reamintim că la nivelul județului Alba, potrivit celei mai recente informări, au fost confirmate 33 de cazuri de coronavirus. 11 dintre cazurile confirmate pozitiv sunt din comuna Ciuruleasa. De asemenea, la centrul de dializă din Alba Iulia a fost deschisă o anchetă epidemiologică după ce doi pacienți au fost testați pozitiv.

