UPDATE FOTO: INCENDIU în Șard. Focul a cuprins camera unei centrale termice. Pompierii intervin cu două autospeciale

Ninsorile viscolite din ultimele zile în munții Șureanu au dus la creşteri de strat, îndeosebi pe versanţii nordici şi la formarea de noi plăci de vânt, îndeosebi pe versanţii sudici şi sud-estici. La peste 1800 m este un strat de zăpadă proaspătă ce depăşeşte pe alocuri 50-60 cm şi plăci de vânt recente pe versanţii sudici.

Cei care vor să meargă la schi în Șureanu trebuie să țină cont că riscul de avalanșă este ridicat.

Este risc de avalanșă de gradul 3 în Carpații Meridionali și Orientali. ANM a publicat buletinul nivometeorologic , pentru perioada 25 decembrie – 27 decembrie 2021, până la orele 20:00.

Risc de avalanșă de gradul 3 în Munții Parâng-Șureanu

În ultimele două zile a nins în general slab în zona înaltă, iar stratul a mai crescut cu 5-10 cm. Vântul puternic a creat multiple plăci de vânt în zona de creastă, pe versanții estici, sudici și sud-estici. În partea superioară a stratului regăsim un strat instabil de zăpadă recentă, ce depășește pe alocuri 30-40 cm și care are stabilitate și rezistență reduse, mai consistent pe versanții nordici.

În zonele adăpostite și pe văi se găsesc depozite însemnate de zăpadă. La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de dimensiuni medii, pe pantele cele mai înclinate, riscul fiind dat în principal de numeroasele plăci de vânt prezente în apropierea crestelor.

Sub 1800 m stratul are dimensiuni mai reduse și este umezit puternic, iar în condiții de supraîncărcare a stratului se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici, pe pantele mai înclinate.

Stratul de zăpadă proaspătă va continua să crească în următoarele 36 de ore, îndeosebi pe versanţii nordici, unde se mai pot depune local 15-20 de centimetri. Stratul consistent de la suprafaţă, are stabilitate şi rezistenţă reduse. Acesta poate ceda atât spontan, sub propria greutate, cât şi la supraîncărcări oricât de mici, ducând la declanşări de avalanşe. Riscul va fi mare .

Avalanșele pot coborî la altitudini mai joase

Stratul de zăpadă are dimensiuni importante şi în zona 1600-1800 m, riscul declanşării avalanşelor de dimensiuni medii fiind însemnat. Avalanşe pornite din zona înaltă pot coborî la altitudini mai joase, spun meteorologii.

La supraîncărcări se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii, pe pantele cele mai înclinate, riscul fiind dat în principal de numeroasele plăci de vânt. Sub 1800 m stratul are dimensiuni mai reduse, dar în condiţii de supraîncărcare a stratului se pot declanşa avalanşe de dimensiuni mici.

Este risc de avalanșă de gradul 3 în Carpații Meridionali și Carpații Orientali, după ce, în această perioadă, a nins la munte. Până în data de 27 decembrie, la orele 20:00, se vor înregistra temperaturi mai ridicate față de cele normale ale acestei perioade și, de asemenea, se vor înregistra și precipitații mixte și ninsori la altitudinea de peste 1800 de metri.

Risc de avalanșă de gradul 3 în Munții Făgăraș

În partea superioară a stratului regăsim un strat instabil de zăpadă recentă, ce depășește pe alocuri 30-40 cm și care are stabilitate și rezistență reduse, dar și numeroase plăci de vânt pe versanții sudici, estici și sud-estici, în zona crestelor.

Pe văi și în locurile adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă, care depășesc 2 m. Stratul instabil din partea superioară poate ceda în special la supraîncărcări, oricât de mici, dar izolat și în mod spontan, pe pantele cele mai înclinate, ducând la declanșări de avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari. Riscul este însemnat (3).

Sub 1800 m altitudine, deși s-a mai diminuat ca grosime, stratul de zăpadă are încă dimensiuni importante în zona 1600-1800 m, riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii fiind de asemenea însemnat (3), risc care poate apărea atât spontan, zăpada find umedă, cât și la supraîncărcări.

La altitudini mai mici de 1500 de metri, pe fondul vremii mai calde și al precipitațiile mixte, stratul va continua să se topească lent. Pe pantele mai înclinate, la supraîncărcări mari, se pot declanșa izolat avalanșe de mici dimensiuni, în zonele cu depozite mai însemnate de zăpadă.

Risc de avalanșă de gradul 3 în Munții Bucegi

Pe versanții sudici, estici și sud-estici, în zona crestelor, sunt formate plăci recente de vânt, plăci depuse peste zăpada mai consistentă acumulată în perioada precedentă.

Stratul de zăpadă are dimensiuni importante pentru luna decembrie în zona înaltă, îndeosebi pe versanții nordici, iar vântul puternic din perioada precedentă a transportat cantități importante de zăpadă pe văi, acolo unde riscul este mai crescut. Pe văi și în locurile adăpostite sunt depozite însemnate, care depășesc 2 m.

Stratul instabil de la suprafață, are stabilitate și rezistență reduse și poate ceda mai ales la supraîncărcări, oricât de mici, dar izolat și în mod spontan pe pantele cele mai înclinate, ducând la declanșări de avalanșe de dimensiuni medii și izolat mari.

Riscul este însemnat (3). Sub 1800 m altitudine, deși s-a mai diminuat ca grosime, stratul de zăpadă are dimensiuni importante în zona 1600-1800 m, iar riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni mici sau medii este și aici însemnat (3). Sub 1500 m, stratul va înregistra scăderi, pe fondul vremii mai calde, însoțite de precipitațiile mixte.

Risc de avalanșă de gradul 3 în Munții Rodnei

În ultimele două zile zile s-au semnalat ninsori însemnate cantitativ, iar stratul de zăpadă a crescut semnificativ la peste 1800 m. În zona de creastă regăsim plăci de vânt pe versanții sudici, estici și sud-estici.

La peste 1800 m, în partea superioară a stratului, întâlnim un strat de zăpadă relativ recentă, ce depășește pe alocuri 40-50 cm și care va mai crește în zilele următoare. În zonele adăpostite și pe văi se găsesc depozite mai însemnate de zăpadă.

Mai ales la supraîncărcări, dar izolat și în mod spontan pe pantele cele mai înclinate, se pot declanșa avalanşe de dimensiuni medii și izolat mari.

Va continua să ningă și sub 1800 m , iar în condiții de supraîncărcare a stratului se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii în zonele cu depozite mai consistente, în special în etajul altitudinal 1500-1800 m.

Risc de avalanșă de gradul 3 în Munții Țarcu-Godeanu

Stratul de zăpadă este parțial stabilizat, dar precipitațiile însemnate cantitativ din următoarea perioadă vor aduce un strat consistent de zăpadă proaspătă la peste 1800 m.

În zona crestelor regăsim plăci de vânt, îndeosebi de pe versanții estici, sudici și sud-estici. Depozitele mai consistente de zăpadă se întâlnesc pe văi.

La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și izolat medii, pe pantele cele mai înclinate. Sub 1800 m stratul are dimensiuni mai reduse, dar în condiții de supraîncărcare a stratului se pot declanșa avalanșe umede de dimensiuni mici și izolat medii. Sub 1500 m stratul va continua să se topească.

Risc de avalanșă de gradul 3 în Munții Călimani-Bistriței-Ceahlău

La peste 1800 m, în ultimele zile, s-au înregistrat ninsori moderate, iar vântul puternic a dus la formarea de noi plăci de vânt, îndeosebi pe versanții estici, sudici și sud-estici și a transportat zăpada pe văi, unde sunt depozite mai consistente decât în zona de creastă.

Ninsori importante sunt așteptate și în zilele următoare, iar stratul va continua să crească, atât la peste 1800 m, cât și sub acestă altitudine. La supraîncărcări se pot declanșa avalanşe de dimensiuni mici și medii, pe pantele cele mai înclinate, riscul fiind dat atât de plăcile de vânt prezente, cât și de stratul de zăpadă recentă, care depășește pe alocuri 30-40 cm și care va continua să crească.

Va continua să ningă și sub 1800 m, iar în condiții de supraîncărcare a stratului se pot declanșa avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii.

Grosimea stratului de zăpadă în 25.12.2021

Carpaţii Meridionali: 173 cm la Bâlea-Lac, 114 cm la Vf. Omu, 43 cm Vf. Țarcu, 40 cm la Păltiniș, 29 cm la Parâng, 23 cm la Sinaia, 19 cm la Predeal, 17 cm la Cuntu și 8 cm la Fundata.

Carpaţii Orientali: 62 cm la Lăcăuți, 47 cm la Vf. Călimani, 46 cm la Ceahlău-Toaca, 41 cm la Bucin, 34 cm la Penteleu și 21 cm la Vf. Iezer(zăpadă viscolită).

Carpaţii Occidentali: 63 cm la Semenic, 52 cm la Stâna de Vale, 29 cm la Băișoara, 17 cm la Vf. Vlădeasa 1800 și 3 cm la Roșia Montană.

Cum va fi vremea la munte, în perioada următoare

Vremea va fi în general închisă, iar temperaturile mai ridicate decât cele normale ale acestei perioade. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații mixte, ninsori la peste 1800 m în Meridionali, iar în Carpații Orientali și la altitudini joase.

Sub 1800 m altitudine se vor semnala temporar lapovițe sau ploi, îndeosebi în cursul după-amiezelor, mai ales în Carpații Meridionali și Occidentali. Cantităţile de precipitaţii vor fi mai importante în Carpații Occidentali și în vestul celor Meridionali, unde se vor depăși local 25-40 l/mp și pe arii restrânse 50 l/mp, în nordul celor Orientali, unde se vor depăși local 25-35 l/mp, iar în restul masivelor vor depăși local 20-25 l/mp prin cumulare.

Vântul va avea, intensificări temporare din sector vestic de 40-50 km/h în majoritatea masivelor și de peste 80-100 km/h pe crestele din Meridionali și Orientali, viscolind și spulberând zăpada, iar la noapte și mâine va slăbi în intensitate, cu intensificări de 60-70 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură.

În cursul zilei de luni, 27 decembrie, vântul se va intensifica din sector sud-vestic, cu rafale de 80-90 km/h pe crestele din Meridionali. Local se va semnala ceaţă asociată și cu depuneri de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă va crește în special la peste 1800 m, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în vestul Meridionalilor.

Sursă info: meteoromania.ro