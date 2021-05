Instituțiile publice nu vor mai avea voie să ceară copii după documentele emise de alte instituții. Proiect anti dosar cu șină

Cartierul Orizont, din nordul orașului Alba Iulia, se apropie de maturitate. În aproape 15 ani, s-au construit o mulțime de case, s-au tras utilități, s-au asfaltat mii de metri pătrați de drum, s-a instalat iluminat stradal. Chiar dacă mai este de lucru, la … orizont se profilează un cartier modern și elegant.

Ca toate marile cartiere, și acesta merită să aibă un centru civic. A fost plănuit încă de la început și va avea magazine, restaurant, farmacie, sediu de bancă, post de poliție; se va amenaja și o stație de transport în comun. Sunt incluse dotări educaționale, respectiv o grădiniță și un spațiu pentru after school.

Centrul de cartier are prevăzută amenajarea unui parc de dimensiuni generoase. Pe planșă apare un spațiu verde de 1.600 de metri pătrați, cu loc de joacă pentru copii, cu mobilier stradal smart, adică băncuțe cu prize USB. Merită subliniat că în vecinătate există și o bază sportivă.

Au nevoie locuitorii din Orizont de o astfel de dezvoltare? Fără îndoială. Fie și pentru că prețul proprietăților pe care le dețin va crește prin realizarea unei asemenea investiții.

“Five minutes walking distance” este un principiu care poate fi regăsit în lucrările recente de urbanism. Mai pe românește, să nu aglomerezi străzile către mall dacă nu ai nevoie decât de un kilogram de făină sau dacă vrei să bei o cafea; totul se rezolvă cu o plimbare pe jos de cinci minute. Ați auzit de Sopor, primul cartier conceput în urma unui concurs internațional de soluții, la Cluj? Un cartier – șase cvartale – șase centre de cartier, închipuit tocmai pe ideea “five minutes walking distance”.

Legătura cu Clujul nu este gratuită. Investitorul implicat în proiectul Orizont construiește în inima Ardealului imobile care sunt un reper de calitate, cu încălzire în pardoseală și izolație fonică.

PUZ-ul propus a fost primit cu bucurie de unii dintre rezidenți și contestat de alții, dar investitorii au mers în mijlocul lor să le explice care sunt avantajele proiectului.

“Am închipuit acest centru de cartier încă de la început. Vorbim despre o parcelă pe care ne-am propus să construim imobile de înălțime redusă, de două și trei etaje, care să aibă la parter spații comerciale. Ne dorim străzi largi, cu trotuare pavate, cu un parc de dimensiuni considerabile, totul elegant și de calitate. Indicii urbanistici pe care îi propunem sunt foarte mici: 11.000 de metri pătrați construiți pe aproape 18.000 de metri pătrați (parcela are 21.000 de mp, dar 3.000 sunt dedicați rețelei de transport), ceea ce înseamnă un coeficient de utilizare a terenului de 0,6. Asta deși PUG-ul ne permitea un CUT de 1,5, adică de două ori și jumătate mai mult”, a subliniat Cristian Tomoiagă-Nicola, patronul Vizionar Invest s.r.l., societatea care și-a asumat proiectul.

Nu doar CUT-ul este mai mic decât cel prevăzut, ci și POT-ul, adică procentul de ocupare a terenului: 19%, față de cel maxim de 40%.

9 clădiri P+2 și P+3 sunt propuse prin planul urbanistic zonal, la marginea cartierului Orizont. Niciuna nu se apropie de limita parcelei pe care este amplasată, astfel încât să atenteze la însorirea vecinilor. Au fost propuse un imobil de 30 de apartamente, două de 16, trei de 18 apartamente și un bloc cu 24 de locuințe.

Planul urbanistic zonal propus pentru vestul cartierului Orizont a trecut prin toate comisiile de specialitate ale Primăriei Alba Iulia și a primit vot pozitiv în Consiliul Local.

“În PUZ-ul aprobat în anul 2015 se poate observa că regimul de înălțime este P+2 și P+3. Același regim l-am solicitat și acum, în noul PUZ”, a spus Ionuț Curea, dirigintele de șantier.

Investitorul a comandat și un studiu de trafic. “Din punct de vedere al raportului debit/capacitate, tronsoanele și intersecțiile studiate pot prelua traficul generat de nouă amenajare în condiții actuale de circulație, fără o creștere semnificativă a indicatorilor calitativi privind gradul de fluență și confort a circulației”, este concluzia societății angajate, Traffic Plan s.r.l.

Așadar, Orizont este pe drumul cel bun și promite să devină un cartier de bună calitate al capitalei Ardealului.

În ceea ce priveste locuitorii din zona, am adresat o serie de intrebari catre acestia astfel incat sa aflam parerile lor cu privire la constructia ansamblurilor imobiliare de catre compania Vizionar Invest SRL.

Intrebati ce parare au despre noile ansambluri imbiliare P+2 si P+3 Calin Stefan. unul dintre locuitorii ansamblului de case ne-a declarat „Consider că la acest moment o investitie consistentă este necesară în cartierul Orizont deoarece un proiect de această mărime presupune automat o viziune unitară și integrativă, aspect care lipsește în cazul unor investiții mai mici și întinse pe o perioadă mai lungă de timp. Lucurile prezentate în proiect arată bine, cel puțin din imaginile prezentate”

Iar cand vine vorba de facilitatile pentru locuitorii din cartier acestia de acord ca „la acest moment se simte lipsa acestor facilități în cartier, viața locuitorilor s-ar simplifica într-o anumită măsură avand aproape spatii comerciale, spatii dedicate copiilor și zone verzi amenajate. Am face economie de timp și bani dacă acestea ar fi mai aproape”.

Aurel Viorel Vintan declara de asemenea ca “este un avantaj, deoarece in zona nu sunt astfel de facilitati, iar magazinele, parcul, locurile de joaca pentru copii aduc un plus de valoare cartierului, dar si prorietarilor de locuinte”.

Am vrut de asemenea sa aflam de ce au fost depuse sesizari si de ce exista anumite persoane din zona nemultumite de constructia ansamblurilor de P+2 si P+3 , iar aici am aflat mai multe raspunsuri.

Unii locuitori din cartier cred ca lipsa de informare exacta asupra a ceea ce urmeaza sa se construiasca este unul dintre motivele pentru care s-au depus cateva sesizari in trecut, insa considera ca aceste lucruri pot fi usor rezolvate daca dezvoltatorul va comunica mai mult beneficiile acestor proiecte imobiliare.

Cateva persoane ne-au declarat mai detaliat motivele pentru care unii dintre vecini ar fi nemultumiti “Cred că este oarecum normal ca un procent dintre oameni să fie neîncrezători sau chiar nemultumiti. Poate că este chiar benefic. Aici mă refer la cei care au o abordare rațională, nu emoțională. Ei sesizează posibile impacturi negative ale proiectului care astfel pot fi luate în calcul și eventual ajustate din timp” , a declarat Calin Stefan.

Domnul Aurel Viorel Vintan considera in schimb ca acestia “nu sunt sau nu au fost corect informati cu privire la investitiile propuse in zona” si ca investitorii ar trebui sa faca o informare mai amanuntita asupra proiectului si a investitiilor din zona astfel incat sa aiba acces toti locuitorii cartierului, nu doar cei aflati in vecinatatea terenului unde va avaea loc constructia. Acesta propune eventual amplasarea unor panouri publicitare care sa promoveze proiectul.

Principalul argument in cazul celor care s-au opus proiectului a fost incadrarea zonei ca fiind zona verde, lucru intens contestat de dezvoltator. Incadrarea ca zona verde a parcelei unde urmeaza a se realiza constructia li s -a parut ciudata unor locuitori din zona acestia declarand ca „nu știu în ce măsură sunt adevărate, mi s-ar părea totuși ciudat ca o proprietate privata să fie supusă unor asemenea restricții. Dacă investitorul respectă normele legale, nu văd cum cineva ar putea să-i impună ce să facă cu acest teren. În ultimă instanță este vorba despre o proprietate privata, nu publică. Cum ar fi ca cineva să încerce să ne oblige să facem o plantație de cireși pe terenul nostru doar pentru că așa li s-ar părea lor frumos?”

Pe de alta parte domnul Ioan Bleza. considera ca „fiecare intelege din zona verde ce vrea, din punctul meu de vedere un teren fara amenajare poate fi privit ca spatiu verde doar daca faci corelatie cu culoarea”

De asemenea acesta considera ca nemultumirile unor locuitori din zona vin din cauza ca”nu reusesc sa vada si partea plina a paharului, pentru ca pe partea de cai de acces in cartier exista minusuri mari si pentru ca nu exista ceva sa multumeasca pe toata lumea”.

Dorind sa aflam atitudinea dezvoltatorului fata de locuitorii din zona, am aflat de la domnul Calin Stefan ca acesta a discutat nu doar cu vecinii direcți ai zonei care se doreste amenajată, ci și cu locuitorii care locuiesc mai departe de zona respectivă. S-a prezentat proiectul și s-a luat feedback. Totul s-a făcut transparent și la lumină, lucru rar și de apreciat.

“Compania investește de multă vreme în utilități și facilități în cartierul Orizont. Este un caz fericit în care interesul financiar al investitorului (care își doreste să dezvolte o zonă mai vandabilă) se suprapune cu interesul locuitorilor, care beneficiază de aceste investiții” a mai completat acesta.

De asemenea Ioan Bleza. a completat ca pentru el „Comunicarea trebuie sa vina din ambele directii, iar in ceea ce ma priveste, comunicarea cu dezvoltatorul este una buna si foarte buna, nu intotdeauna poate pe subiecte placute dar de fiecare data incheiate cu solutii”. El considera ca orice proiect are si etape vulnerabile, pana acum dezvoltatorul reusind sa mentina un echilibru bun intre inconvenientul unui santier cu lucrarile aferente si conditiile asteptate de beneficiar pentru a locui.

Intrebati daca aceste noi constructii vor aduce mai multe beneficii decat dezavantaje, oamenii din zona au fost de acord ca investitia in magazine, drumuri de acces si facilitati pentru copii cum ar fi gradinite si parc este un real beneficiu, iar acest mic cartier al orasului se va transforma intr-unul accesibil si ofertant pentru orice familie.

“Se pare că sunt tot mai multe familii tinere care aleg să se mute în cartierul Orizont. Parcul ar fi cu siguranță benefic atât pentru copii cât și pentru părinți, mai ales dacă ar fi o zonă închisă și protejată” a conchis domnul Călin Ștefan.