ÎPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului S-A VACCINAT anti-COVID, deși a trecut prin boală și are anticorpi

ÎPS Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a vaccinat. Mitropolitul a confirmat informația pentru Cluj24 și a declarat că în această perioadă nu se află în România.



IPS Andrei a anunțat dealtfel încă de la Sfintele Paști că se va imuniza prin vaccinare după ce în toamna lui 2020 a trecut prin boală și a fost spitalizat timp de 10 zile.

”Eu nu m-am vaccinat, dar mă voi vaccina. Îmi veți zice de ce nu am făcut-o până acum?” a spus mitropolitul Clujului când a prezentat Pastorala de Paște în 2021

”Nu am făcut-o pentru că am trecut prin COVID. Am stat 10 zile în spital. Eu ascult de sfatul medicilor.

Atenție! Încă mai am anticorpi și parcă așa trebuie ca vaccinarea să fie la un moment potrivit, după câtăva vreme de ieșirea din spital”.

”Eu am suferit de o oboseală cruntă după ce am fost infectat”, declara ÎPS Andrei când a prezentat Pastorala de Paște.