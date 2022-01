LISTA: Cum împarte Consiliul Județean Alba, banii din cota TVA și impozite. Cât primește fiecare oraș sau comună în 2022

Premierul Nicolae Ciucă l-a demis pe Nicolae-Radu Chiurtu din funcția de secretar general al Ministerului Energiei. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae-Radu Chiurtu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Energiei. Domnul Nicolae-Radu Chiurtu predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile”, potrivit deciziei premierului Nicolae Ciucă.

Decizia a fost publicată după ce Executivul s-a reunit într-o şedinţă online, pentru a corecta Ordonanţa de Urgenţă cu măsurile din energie, la o zi după ce fusese aprobată..

Conform anunţului Executivului, tema şedinţei de Guvern a fost ”îndreptare eroare materială – neconcordanţă între conţinutul corpului principal şi anexă, în conformitate cu noile plafoane la gaze naturale, din OUG pentru modificarea şi completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, proiect aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 25 ianuarie 2022”.

Cifre greșite în Ordonanța plafonării

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat că ”îndreptarea erorii din Anexă a vizat majorarea volumului total de consum gaze naturale de 1000 mc plus max zece la suta de la 1100 la 1200 plus o abatere 10 la suta, în total 1320 mc”.

Ordonanţa de urgenţă privind noile preţuri plafonate la energia electrică şi gaze naturale a fost aprobată în ședința de marți a Guvernului.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri, că are rezultat pozitiv pentru COVID-19. Popescu are o formă ușoară de boală și s-a izolat la domiciliu. Este a doua oră când Popescu are Covid.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News