VIDEO Iohannis: Nu sunt întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru formarea noului guvern. Noul Parlament, luni

Klaus Iohannis a făcut declarații, luni, după consultările cu partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni, privind desemnarea premierului.



Declarații:

Am avut astăzi o primă rundă de consultări cu formațiunile care vor fi reprezentate în noul Parlament

Această primă rundă de consultări a dus la un schimb de opinii bun, însă astăzi nu sunt încă întrunite condițiile pentru desemnarea unui candidat pentru a forma un nou guvern

Am primit câteva propuneri însă cred că este nevoie de cel puțin încă o rundă de consultări până când lucrurile se cristalizează

Intenționez să convoc noul Parlament pentru data de 21 decembrie. Săptămâna viitoare, luni, se va constitui noul parlament.

Știrea inițială



Iohannis a avut luni consultări cu PSD, PNL, USR PLUS, AUR, UDMR și minoritățile naționale reprezentate în Parlament.

PNL îl propune pentru funcția de premier pe Florin Cîțu, USR-PLUS pe Dacian Cioloș, iar PSD pe Alexandru Rafila, în timp de reprezentanții AUR l-au nominalizat pe Călin Georgescu.

Reamintim că delegația PSD l-a propus pentru funcția de premier pe medicul Alexandru Rafila.

”L-am prezentat împreună cu programul nostru de guvernare. Președintele ne-a felicitat și a recunoscut că PSD a câștigat alegerile. A mai spus că propunerea de premier a PSD este o propunere onorabilă. Am menționat că negocierile ridicole, pe lângă constituție, de la Vila Lac 1, nu au ce căuta și vom aștepta finalizarea consultărilor pentru a trage o concluzie.

Am menționat că nu ne permitem o majoritate fragilă în Parlament și considerăm că un guvern de uniune națională e cea mai bună soluție pentru România.

Am făcut propunerea unui guvern de uniune națională cu toate partidele din Parlament, inclusiv PNL. Noi am exclus orice posibilitate a unui guvern cu PNL, cu excepția unui guvern de uniune națională” a declarat Marcel Ciolacu, la finalul întâlnirii.

Un guvern de uniune naţională nu este o soluţie potrivită în acest moment, a declarat luni liderul UDMR, Kelemen Hunor.

„Nu cred că în acest moment un guvern de uniune naţională este o soluţie viabilă, de aceea nici nu am discutat despre această soluţie. Şi nu credem că în acest moment o astfel de soluţie este potrivită”, a declarat liderul UDMR, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis.

Dacian Cioloş a subliniat că USR PLUS nu doreşte „nicio formulă în care PSD să fie implicat” în guvernare.

„Acesta este motivul pentru care noi am mers şi mergem în continuare la aceste discuţii cu deschidere, pentru a găsi soluţii, fără linii roşii de principiu, dar cu obiectivul să găsim o soluţie echilibrată. Nu, soluţia nu e echilibrată când totul se duce doar într-o parte şi ceilalţi iau doar restul. Noi vrem doar să avem această construcţie bazată pe încredere. De aceea noi am spus că avem opţiune şi pentru prim-ministru şi pentru preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru că, haideţi să fim foarte clari, acestea sunt cele două poziţii – şi Senatul are un rol important în ierarhia statului – dar majorităţile se construiesc în Camera Deputaţilor, în primul rând, şi Guvernul e cel care pune în aplicare programul de guvernare. Şi atunci noi avem opţiuni sau pentru prim-ministru sau pentru pentru Camera Deputaţilor, care nu au legătură cu obiectivul de a aranja posturi pentru o persoană sau pentru alta. Nu despre asta e vorba. Dar e vorba de acest echilibru pe care îl căutăm şi pe care îl dorim”, a precizat Cioloş.

„Propunerea AUR pentru postul de prim-ministru, văzând că partidele nu au venit cu nume convingătoare, a fost domnul Călin Georgescu. Ne-a spus domnul Iohannis că nu se prefigurează a se forma o majoritate parlamentară. Noi cei de la AUR se pare că am încurcat multe socoteli. Nu vom lua parte la nicio coaliție de guvernare politică”, a declarat președintele AUR, George Simion, după consultări.

Pentru prima dată în istoria consultărilor, reprezentanții unui partid (AUR) au întârziat la discuțiile programate anterior.

Mai mult, senatoarea Diana Șoșoacă a refuzat să poarte mască. Aceasta a susținut că are „probleme medicale”. În cele din urmă și-a pus masca doar cât să îi acopere gura, iar la finalul discuțiilor, înainte de a se despărți de președinte, și-a dat jos masca.

surse: hotnews.ro, agerpres.ro