LIVE-VIDEO: Ministrul Educației, la Alba Iulia. Are loc semnarea contractului pentru construcția unui campus de învățământ dual

Ministrul Educației, la Alba Iulia. Ministrul Ligia Deca se află luni în județul Alba. De la ora 10:15, aceasta participă la semnarea contractului de finanţare a proiectului „Consorțiul Regional pentru Suport în Carieră, Educație Nonformală, Duală și Tehnologică Alba” (CRESCENDO), pentru construcția unui campus de învățământ dual, de tip regional.

La Alba Iulia urmează să fie construit un campus în care elevi și studenți din învățământul profesional dual vor putea derula activități de practică în laboratoare și spații dotate cu echipamente și utilaje moderne.

Semnarea contractului de finanțare are loc la Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia – prima şcoală duală din judeţul Alba și printre primele din România.

Înainte de semnarea contractului, ministrul Educației a vizitat o expoziție în care au fost prezentate diverse produse, roboți, echipamente și instalații realizate de către elevi.

Valoarea proiectului este de peste 24 de milioane de euro, iar fondurile prin PNRR sunt de peste 21 de milioane de euro.

În consorțiul regional sunt incluși următorii parteneri: Primăria Alba Iulia – lider de parteneriat, Consiliul Județean Alba, primăriile Sebeș, Cugir și Blaj, Universitatea ”1 Decembrie 1918”, UTCN Extensia Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Apulum” Alba Iulia, Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul Tehnologic ”ID Lăzărescu” Cugir și firmele Star Assembly, Bosch Automotive, Star Transmission, IPEC, Elis Pavaje, Larry&Cory Vermessunger, Uzina Mecanică Cugir și Nova Grup Cugir.

„Acesta este un proiect al întregii societăți. Reunește școli, autorități publice locale, companii și universități. Alba, prin Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” și prin Școala Profesională Germană reprezintă un exemplu de pionierat.

Alba este o zonă cu performanță în educație. Se vede la evaluările naționale, la Bac, media notelor este peste media națională. Se vede prin pasiunea pe care am văzut-o în dialogul cu directorii, pasiunea pentru a sprijini elevii în talentele și performanțele pe care le au. Este o zonă a performanței și în învățământul tehnologic dual. Performanța nu este rezervată doar sistemului teoretic. (…)

Am văzut proiecte de atestat, lucruri pe care copiii le fac din pasiune, am văzut că sunt mândri de meseria pe care și-au ales-o. (…) Sunt extrem de mândră că am reușit să semnăm astăzi acest contract. Sunt convinsă că acești bani vor fi investiți extrem de bine și că vor ajuta nu numai elevii, vor ajuta întreaga comunitate să crească, inclusiv din perspectivă economică”, a declarat Ligia Deca.

La eveniment au fost prezenți, printre alții, președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, inspectorul școlar general, Cornel Sandu, primarul din Sebeș, Dorin Nistor, primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, primarul din Cugir, Adrian Teban și reprezentanți ai Consiliului Raional Cimişlia din Republica Moldova.

După eveniment, Ligia Deca va vizita Grădinița SMART din Ciugud, aflată în zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar.

În cursul zilei, Ligia Deca va mai vizita Liceul Tehnologic din Sebeș și Bosch Automotive SRL din Blaj. De asemenea, la Blaj va avea loc o întâlnire cu membrii grupului de lucru VET la nivelul judeţului Alba.

Campus de învățământ dual de tip regional

Prin proiectul CRESCENDO se dorește construirea și dotarea unui campus profesional în cadrul unui consosrțiu regional integrat pentru învățământ dual. Se va asigura dezvoltarea învățământului profesional, creșterea numărului de domenii/calificări/absolvenți și parcurs educațional pentru elevii de la învățământul dual. De asemenea, se creează premisele pentru continuarea studiilor în învățământul universitar pentru acești elevi.

În cadrul consorțiului, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3-8. Campusul va deservi atât învățământul dual preuniversitar, cât și cel universitar.

Se va construi o clădire rezidențială pentru cazarea participanților la studii și practică. Campusul va avea și spații de petrecere a timpului liber, bibliotecă, va fi dotat cu echipamente de învățare continuă, recreere, dezvoltare de aptitudini.

Campusul va deservi nu doar orașul Alba Iulia ci și orașele învecinate, Sebeș, Cugir, Blaj, etc.

Este identificat un teren de circa 20.000 mp, în zona Bd. Republicii (în spatele supermarketului Selgros).

Cel puțin 200 de elevi și 100 de studenți (inclusiv din medii defavorizate) vor fi înscriși în ruta duală, la data finalizării proiectului.

Vor fi implicați 20 de profesori de liceu și/sau universități și 5 tutori de practică, angajați ai operatorilor economici sau ai altor parteneri. Se vor asigura ateliere de practică digitalizate.

Servicii oferite pentru elevi/studenți

stagii de practică cu cadre didactice/formatori din firmele participante

cazare

burse: cel puțin 400 lei/lună/elev

transport dinspre/spre localitatea de domiciliu

acces la spații dotate cu echipamente, utilaje, materiale specifice pentru calificare pe domenii

consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți

În proiect mai sunt incluse cheltuieli privind organizarea de competiții profesionale/concursuri pe meserii, vizite la operatori economici.

În Alba, opt unități de învățământ au în oferta educațională învățământ dual (291 de locuri).

