LIVE-VIDEO: Protest în fața Spitalului din Cugir. Un medic a anunțat că demisionează după un conflict cu un coleg

Un protest are loc vineri dimineața, în fața Spitalului Orășenesc Cugir. Mai mulți oameni au venit să susțină un medic al unității medicale, după ce acesta a anunțat că demisionează.

Reamintim faptul că medicul urolog Eugen Brîndaș a anunțat joi că își va da demisia după ce un alt medic din spital ar fi adus martori mincinoși împotriva sa.

„Este un conflict vechi din 2021, din 28 august, pe care colegul meu Dr. Summant l-a mutat din exterior în interiorul spitalului. Eram acasă la Oradea, eram în oraș cu nevasta mea. După ce am decis să plecăm acasă, m-a rugat să-l duc acasă. Am zis că nu pot să-l duc pentru că trebuie să plec acasă. Motiv pentru care s-a supărat. Asta se întâmpla vineri spre sâmbătă, sâmbătă spre duminică. Începând de luni el nu a mai văzut niciun pacient ortopedic de aici.

El a blocat telefonul gărzii. Îl suni, nu îți răspunde la telefon. Îi trimiți mesaj să vină să vadă pacientul, refuză. La un moment dat l-am sunat pe domnul manager, pentru că aveam un pacient în camera gardă, el era plecat pe la Alba. El nu e niciodată la program. El se duce și îmi face plângere că am trecut pe lângă el în spital și l-am înjurat.

Acum a reușit să convingă doi pacienți care susțin că eu aș fi intrat în cabinet la el și l-aș fi înjurat”, spune medicul Eugen Brîndaș.

Mai mulți pacienți au venit vineri dimineața la protest pentru a-l susține pe dr. Brîndaș și pentru a-i solicita să nu plece din spital.

„Am venit când am văzut postarea, cum m-am sculat din pat. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Am întâlnit oameni din alte localități la domnul doctor la poartă. Vă susțin cu toată familia. Să lăsăm medicii să își facă meseria. Nu am putut să stau deoparte”, a spus unul din pacienții dr. Eugen Brîndaș.

„Cu mult respect vă anunț că începând cu data de 6 martie 2023 îmi voi da demisia de la Spitalul Or. Cugir.

M-am săturat să fiu în bătaia puștii fără motiv, mai ales colegilor pe care i-am ajutat și i-am adus la Spitalul din Cugir, în special Dr. Summant (ortoped).

Caracterul lui jegos a mers pâna acolo încât a reușit să convingă doi pacienți și să îi aducă martori mincinoși (ca eu i-aș fi înjurat) la Comisia de disciplină a spitalului.

Știți foarte bine că de 4 ani jumate de când am venit aici am ajutat pe toată lumea și am făcut și din imposibil posibil.

Refuz să mai coordonez CPU, refuz să îmi mai asum cazurile pe care le el le refuză să le vadă, pacienți în stare gravă, pacienți care puteau fi rezolvați aici și pentru care m-am milogit de multe ori în multe centre să fie luați să fie rezolvați pentru că am vrut să îmi fac datoria ca și om în primul rând..”, a transmis medicul Eugen Brîndaș.

