LIVE VIDEO: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Ce proiecte au de votat consilierii

Marți, 27 aprilie, consilierii locali ai Municipiului Alba Iulia se întrunesc în ședință de Consiliu Local.

Ce proiecte se află pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2021 al Municipiului Alba Iulia

2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Statului de funcții al Centrului de zi pentru persoane vârstnice

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru Servicii de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor din Municipiul Alba Iulia, în care persoanele vor presta muncă neremunerată în

folosul comunității

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe în anul 2021

7. Proiect de hotărâre privind Aderarea Municipiului Alba Iulia la Acordul privind orașele verzi – Green City Accord

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația Emanoil în cadrul proiectului IRIS

9. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului VerticART Nature, implementat de Asociația XEO din Alba Iulia, finanțat în cadrul programului Start ONG

10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul HCL nr. 123/2021

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv ”Universitatea Alba Iulia” în vederea susținerii activității competiționale în anul 2021

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club Unirea 1924 Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 195/2020

14. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării parcării P_Stadion, situată pe Calea Moților, pe perioada desfășurării lucrărilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și

sancționarea faptelor ce constituie contravenții

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției locale a Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2021

17. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – PARCELARE, CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI

REGLEMENTARE STRADA ACCES”, ALBA IULIA, STR. NICOLAE LABIS, solicitant COSTEA ROMULUS IULIAN, GRANATE VIORICA

18. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA

REPARCELARII”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU MACEDONSKI, NR. 12-18, solicitant BILASCO VASILE, BILASCO SABINA, BILASCO IOAN

19. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE AFERENTE PUZ

APROBAT CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. ALEEA BAISOARA, STR. ANA BLANDIANA, solicitant HATIEGAN RAMONA NICOLETA pentru SC

LA BOLTA SATULUI SRL

20. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ IN VEDEREA COMPLETARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE

APROBATE IN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT ”, ALBA IULIA, STR. BAYONNE, VIORILOR, FN, solicitant FARA DANIEL, FARA SIMONA

DIANA, POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, ARHIEPISCOPIA ROMANO CATOLICA

21. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 37361/02.04.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,,SCHIMB DE DESTINATIE DIN APARTAMENT (PIVNITA) IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA – RESTAURANT”, ALBA IULIA, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 2, solicitant BUMBU IOAN GRUIA

22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 37410/02.04.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal

,,CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. MARASESTI NR. 80, solicitant BENCHEA DANIEL, BENCHEA CLAUDIA

23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 37412/02.04.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE STRADA, CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE (P+3E+4R), MODIFICARE REGLEMENTARI

APROBATE CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, STR. CALISTRAT HOGAS, solicitant SC ALMAX GROUP SRL

24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 37135/02.04.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ APROBAT CU HCL 195 art. 8 DIN 2013 PRIN REGLEMENTARE TRAMA STRADALA SI

LOTURI PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, solicitant ANGHEL NICOLAE, ANGHEL SILVIA

25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 32362/23.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal

,,ELABORARE PUZ – MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICESTI-BARABANT) – REGLEMENTARE

URBANISTICA TRAMA STRADALA: LOT I, LOT II, LOT III, ALBA IULIA, ZONA MICESTI-BARABANT, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA

26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 25475/05.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,

MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR.

OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 31502/22.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic

Zonal ,, ELABORARE PUZ IN VEDEREA COMPLETARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE IN ZONA PENTRU

AGREMENT SI SPORT ”, ALBA IULIA, VIORILOR, FN, solicitant STEFANUT ILIE, POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, NICULA

MARIUS, NICULA IONELA NICULINA

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română Sf.Antonie cel Mare a unui imobil (teren) situat în Alba

Iulia, str.Ștefan cel Mare

29. Proiect de hotărâre privind exonerarea de la plata chiriei aferente contractului de închiriere nr.57.594/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia și Țălnar Ilinca

Alexandra, pe perioada suspendării activității conform dispozițiilor art.1 lit.”e” din Hotărârea Comitetului Național pentru situații de Urgență nr.20/25.03.2021

privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID – 19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic

pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID – 19

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4.795/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC

ANDROMEDA SRL

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1E

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1F

34. Proiect de hotărâre privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 409/2011, cu modificarile

si completarile ulterioare

35. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri), situate în Alba Iulia, strada Muncel

36. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr.5872/176/2020 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

38. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului a cotei de 11/365 mp teren intravilan înscris în CF.nr.70624-C1-U12 Alba Iulia str. Nicolae Titulescu, Bl.Columna Sc.C, Ap.10 în favoarea numitului Ardean Aurel Ioan

39. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.7685/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

40. Proiect de hotărâre suspendarea plății taxei speciale pentru promovare turistică a municipiului Alba Iulia în anul fiscal 2021