LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 397 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 19 octombrie.

Sunt vacante 397 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cel mai mare angajator din regiune, Continental Sibiu, face angajări. Oferta de locuri de muncă a firmei poate fi accesată AICI.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

GALANO PREST SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0745610988

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0740673500

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 5 – 0755094265

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL – agent reclama publicitara – 5 – 0786597938

IPEC SA – ambalator manual – 30 – 0726526385

TRANSILVANIA NUTS SRL – ambalator manual – 2 – 0790229953

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 3 – 0372568838

SC SATURN SA – curatitor-sablator – 4 – 0258812764

SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764

IPEC SA – electrician echipamente electrice si energetice – 2 – 0726526385

SC APULUM SA – electrician în constructii – 2 – 0731489087

ALBALACT SA – electromecanic – 1 – 0372609132

IPEC SA – fasonator produse ceramice – 5 – 0726526385

ALBALACT SA – femeie de serviciu – 2 – 03726091320

SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764

SC DEKA STRUCTURI SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0722685526

ALBALACT SA – inginer mecanic – 3 – 0372609132

SC APULUM SA – instalator apa, canal – 1 – 0731489087

IPEC SA – încarcator-descarcator – 15 – 0726526385

SC APULUM SA – încarcator-descarcator – 40 – 0731489087

BIO TERAPIA PLUS SRL – kinetoterapeut – 4 – 0744380767

KINETOMEDICA PLUS SRL – kinetoterapeut – 4 – 0744380767

IPEC SA – lacatus mecanic – 5 – 0726526385

ALBALACT SA – lacatus mecanic – 2 – 0372609132

SC APULUM SA – lacatus mecanic – 5 – 0731489087

SC SATURN SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 4 – 0258812764

DERBY SPORT SRL – lucrator comercial – 1 – 0770231335

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL – lucrator comercial – 4 – 0258811470

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 1 – 0372568838

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – manager relatii cu clientii bancii/societate de leasing – 1 – 0755094265

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 4 – 0790229953

SC AMIGO&INTERCOST SRL – manipulant marfuri – 1 – 0258811470

SC APULUM SA – manipulant marfuri – 3 – 0731489087

SC SATURN SA – masinist pod rulant – 4 – 0258812764

SC SOCIAL STAGE SRL – mânuitor, montator decor – 1 – 0743757459

SC SATURN SA – muncitor necalificat în metalurgie – 5 – 0258812764

ALBALACT SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – 03726091320

COPYREX PRINTSERVICE S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0741160815

ALBALACT SA – operator la roboti industriali – 12 – 0372609132

PROFI ROM FOOD SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0372568838

SC APULUM SA – rectificator universal – 2 – 0731489087

TOTAL BUSINESS LAND SRL – revizor jurist – 1 – 0747561146

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT-SALVASPEO ALBA – salvator montan – 3 – 0737373874

OANEA INTER SPEED SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 1 – 0258811470

TAXI GICU TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

PETRI STAR SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

GICU TRANS COMPANY SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

NEW GICU TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

SC APULUM SA – strungar universal – 1 – 0731489087

ALBALACT SA – strungar universal – 1 – 0372609132

BIROTICA SRL – tipograf flexograf – 1 – 0745651570

SC SATURN SA – turnator formator – 10 – 0258812764

PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 2 – 0372568838

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL – vânzator ambulant de produse nealimentare – 1 – 0258811470

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AXI SOCIAL BALLROOM SRL – agent comercial – 2 – 0741197123

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 5 – 0751364466

GALWAY SPORT S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 10 – 0258865646

MOBILAIUD SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0258861553

Locuri de muncă / angajări BLAJ: AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

CIULINII CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 15 – 0799795547

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – sculer-matriter – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – strungar universal – 2 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EUROPA GUARD SRL – agent de securitate – 9 – 0770277521

VULTURAR CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – manipulant marfuri – 2 – 0743305288

EDUARD TEAM CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0741115464

APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 4 – 0725225884

MARIBIOPELET S.R.L. – încarcator-descarcator – 1 – 0725225884

MONTANA CÂMPENI SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – 0733055808

TRANSILVANIA MANUFACTURING S.R.L. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0749223226

MONTANA CÂMPENI SRL – tâmplar universal – 10 – 0733055808

Locuri de muncă / angajări Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

RER VEST S.A. – controlor calitate – 1 – 0751306504

RO QUALITY CONSULT SRL – controlor calitate – 2 – 0740195535

LIDL DISCOUNT SRL – vânzator – 4 – 0725225881

Locuri de muncă / angajări Sebeș: AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 5 – 0755094265

MOVING MOUNTAINS S.R.L. – asistent manager – 1 – 0741115464

AFRODITA KRM SRL – asistent medical generalist – 1 – 0726619028

II ALTOMI OCTAVIA GABRIELA – camerista hotel – 1 – 0726358516

ALBANI FOREX SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 10 – 0725225885

POMPONIO S.R.L. – constructor-montator de structuri metalice – 1 – 0258814001

RER VEST S.A. – controlor calitate – 1 – 0259433044

POMPONIO S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0258814001

POMPONIO S.R.L. – fierar betonist – 1 – 0258814001

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – inginer productie – 1 – 0258733923

POMPONIO S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0258814001

SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0258735555

TARANCUTA AGRO SRL – lucrator comercial – 1 – 0744275919

TEILLAGER S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0788648555

AIRON CONFECŢII SRL – manipulant marfuri – 1 – 0740270658

EUROEXPRESTIME – mecanic auto – 1 – 0740018017

STAR ASSEMBLY SRL – montator subansamble – 17 – 0372491066

PASTEL FIRENZE SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0748851340

SAVINI DUE SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0258735555

IPRODCOOP SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0748048237

POMPONIO S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0258814001

SAVINI DUE SRL – operator la masini unelte cu comanda numerica în prelucrarea lemnului – 2 – 0258735555

SC AGROBALCANICA SRL – paznic – 2 – 0258814001

STAR ASSEMBLY SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 2 – 0372491066

SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 2 – 0258735555

IPRODCOOP SRL – tâmplar universal – 2 – 0748048237