LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 478 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 6 iulie.

Sunt vacante 478 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258.831.137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL – agent transporturi – 2 – 0756576754

IPEC SA – ambalator manual – 10 – 0258814491

TRANSILVANIA NUTS SRL – ambalator manual – 2 – 0790229953

ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT – asistent medical generalist – 2 – 0725589804

FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA T – asistent social nivel superior – 1 – 0762686771

MAMBA SRL – bucatar – 1 – 0756207660

AMYCARM FLEISCH S.R.L. – carmangier – 1 – 0762831839

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 3 – 0372568838

MATIN-MAIER SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 5 – 0258811410

SC FAIR PLAY IMPEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 10 – 0753257913

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA – consilier vânzari asigurari – 5 – 0731600549

IPEC SA – economist în economie generala – 1 – 0258814491

S.C. EMILIAN EXPRES SRL – curier – 4 – 0740939708

SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0742143523

PRIMEX INVEST SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0753128951

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0728520630

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – electrician de întretinere si reparatii – 3 – 0735545122

SC APULUM SA – electrician în constructii – 2 – 0731489087

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. – faiantar – 1 – 0728520630

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. – fierar betonist – 3 – 0728520630

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – inginer automatist – 1 – 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – inginer electroenergetica – 1 – 0735545122

IPEC SA – inginer mecanic – 4 – 0258814491

TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0790229953

SC APULUM SA – instalator apa, canal – 1 – 0731489087

SC APULUM SA – încarcator-descarcator – 30 – 0731489087

IPEC SA – încarcator-descarcator – 40 – 0258814491

IPEC SA – laborant chimist – 1 – 0258814491

SC APULUM SA – lacatus mecanic – 5 – 0731489087

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 1 – 0372568838

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – 0258811470

AMYCARM FLEISCH S.R.L. – macelar – 1 – 0762831839

SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL – manager marketing (tarife, contracte, achizitii) – 1 – 0742143523

SC APULUM SA – manipulant marfuri – 3 – 0731489087

FAREL DSL SRL – manipulant marfuri – 4 – 0748222030

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 3 – 0790229953

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0358401895

SC FAIR PLAY IMPEX SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 10 – 0753257913

S.C. REKORD S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 20 – 0258806002

MATIN-MAIER SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – 0258811410

REWE (ROMANIA) SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – 0372128933

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0735545122

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0746285284

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0728520630

RAMIS AVRAM S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0751041179

SC DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0258811470

SMART WORLD S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 10 – 0740159740

ZLATCONS SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0756144124

SMART ECOPLAST S.R.L. – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – 0731901010

SMART WORLD S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 10 – 0740159740

PRIMEX INVEST SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0753128951

MAXIM SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0740035362

MAMBA SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0756207660

SC FAIR PLAY IMPEX SRL – pontator – 1 – 0753257913

PROFI ROM FOOD SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0372568838

SC APULUM SA – rectificator universal – 2 – 0731489087

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – reprezentant tehnic – 1 – 0735545122

SMART ECOPLAST S.R.L. – sapator manual – 10 – 0731901010

FAREL DSL SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 3 – 0748222030

YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 1 – 0743455963

FAREL DSL SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0784822030

S.C. EMILIAN EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0740939708

APULUM CAR WASH SRL – spalator vehicule – 4 – 0756884094

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – specialist in achizitii – 1 – 0735545122

REWE (ROMANIA) SRL – stivuitorist – 2 – 0372128933

FAREL DSL SRL – stivuitorist – 1 – 0748222030

SC APULUM SA – strungar universal – 1 – 0731489087

PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 3 – 0372568838

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. – zidar pietrar – 3 – 0728520630

ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII – zidar pietrar – 3 – 0768004411

PRIMEX INVEST SRL – zidar pietrar – 2 – 0753128951

PRIMEX INVEST SRL – zugrav – 2 – 0753128951

BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. – zugrav – 1 – 0728520630

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 5 – 0751364466

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – electrician în constructii – 4 – 0258807805

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – functionar administrativ – 37 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electroenergetica – 3 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electromecanic – 5 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer productie – 5 – 0258807805

B+N INTEGRATED FACILITY SERVICES SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0725225883

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – mecanic utilaj – 4 – 0258807805

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

RAI OLTEANU SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0756983263

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – planificator/specialist plan sinteze – 2 – 0258807805

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – sculer-matriter – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – strungar universal – 2 – 0258711907

Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SC UNICARM SRL – lucrator comercial – 5 – 0751152343

SC UNICARM SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0751152343

Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

FLANCO RETAIL SA – lucrator comercial – 1 – 0725225881

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

PEHART TEC GRUP S.A. – operator la roboti industriali – 1 – 0757045021

DONNA CONFEZIONI S.R.L. – confectioner-asamblor articole din textile – 4 – 0759011561

PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0757045021

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – inginer automatist – 1 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – lacatus mecanic – 1 – 0722100970

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – lacatus mecanic – 2 – 0358401269

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – macaragiu – 3 – 0722100970

DONNA CONFEZIONI S.R.L. – maistru în industriile textila, pielarie – 1 – 0759011561

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – masinist la linii automate aschietoare – 2 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – mecanic auto – 2 – 0722100970

GOLD UNLIMITED S.R.L. – mecanic auto – 6 – 0747332279

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 15 – 0722100970

TONY&HOSSAIN WORKFORCES SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0732866986

VERO MOL CAFFE S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0725392759

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0358401269

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 5 – 0749775281

GEORGE & MERI SRL – patiser – 1 – 0742227501

DONNA CONFEZIONI S.R.L. – sef formatie industria confectiilor îmbracaminte – 1 – 0759011561

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – stivuitorist – 2 – 0722100970

PEHART TEC GRUP S.A. – stivuitorist – 1 – 0757045021

CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – sudor – 7 – 0358401269

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – sudor – 2 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – tehnician planificare/urmarire sinteze – 1 – 0722100970